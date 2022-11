Drake se conforme aux images de la caméra pour 21 Savage Assisted “Rich Flex”

Drake publie ses images de caméra pratiques pour le visuel étoilé et rempli de camées pour le visuel «Rich Flex» assisté par 21 Savage.

L’album commun de Drake et 21 Savage SA PERTE est entré comme un voleur dans la nuit et est instantanément devenu un candidat pour l’album de l’année. Au cours d’une année remplie de sorties ternes, Drake a réussi à trouver un moyen de sortir son deuxième album cette année cette fois-ci avec un excellent accueil. Mis à part le drame que l’album a suscité, il a engendré d’innombrables mèmes et surtout des millions de flux.

Le déploiement du faux album s’est poursuivi avec les visuels du projet. Drake et 21 ont usurpé leur propre performance Saturday Night Live avec l’aide de Michael B. Jordan pour “On Some BS”. ColorStudios a été dupé pour le visuel “Privileged Rappers”.

Après l’été, Drake a été aperçu en train d’enregistrer sa vie sur une vieille caméra pratique. Pendant que nous réfléchissions à ce qu’il pourrait enregistrer, bien sûr, aucune réponse n’est jamais venue. Après tout ce temps, nous avons enfin notre réponse sous la forme de la vidéo “Rich Flex”. ChampagnePapi nous emmène dans un voyage visuel du style de vie de Drake en assistant à des événements somptueux et en volant sur son méga jet.