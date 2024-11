Drake se bat-il avec DeMar DeRozan ?

Contenu de l’article

« La boucle est bouclée, il mérite et il a besoin de tout l’amour et de l’appréciation parce qu’il a certainement changé le jeu pour le basketball canadien », a déclaré DeRozan.

Apparemment, il pourrait y avoir plus de guérison nécessaire au pays des Raptors, car l’ami de longue date de DeRozan, Drake, ne semble pas très content de lui après que DeRozan soit apparu dans la vidéo de dissidence de Drake « Not Like Us » de Kendrick Lamar, son rival de Drake.

Apparaissant sur l’émission des Raptors samedi, Drake – assis à sa place habituelle sur le terrain pour la première fois cette saison – a déclaré : « Si jamais vous mettez une bannière DeRozan, j’irai là-haut et je la retirerai moi-même, je crierai à Kyle. »

On ne savait pas vraiment si Drake était complètement sérieux, mais il semblait que c’était le cas.

DeRozan avait une réponse typiquement pleine d’esprit prête : « Eh bien, il va avoir un assez long chemin à parcourir », a déclaré DeRozan.