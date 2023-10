Drake rôtit Joe Budden pour avoir claqué « For All The Dogs »

Drake en désordre Humeur Muzik-assassiné Joe Budden après qu’il ait flambé Pour tous les chiens pour avoir mis le « milieu » dans une « crise de la quarantaine » : « Arrêtez de baiser ces 25 ans ! »

Rien n’est interdit pour Joe Budden, surtout un nouvel album de l’un des plus grands noms du hip-hop. Dans le dernier épisode de Le podcast de Joe Buddenil a révisé celui de Drake Pour tous les chiens. Comme beaucoup de réactions au huitième album studio du lauréat d’un Grammy, cela n’a pas vraiment convaincu l’animateur.

La réaction contre cet album de Drake est forte. Je vois certains de ses plus grands fans déçus. C’est peut-être le bon moment pour cette pause. Prenez un an ou deux de congé, rafraîchissez-vous et discutez de nouvelles expériences. – Énergie de la vieille tête (@Cheamane) 7 octobre 2023

Joe Budden écoutant For All The Dogs pic.twitter.com/JgrzYEBoLc – RDCWORLD1 BURNER (Compte PARODIE) (@rdcburner) 7 octobre 2023

Joe n’a pas nié le talent ou les antécédents de Drizzy, mais il a critiqué la croissance ou l’absence de croissance de la star de « Slime You Out ». Le Canadien a donné espoir aux fans quant au retour de l’ancien Drake. Cependant, c’est exactement le problème pour le Amour et hip-hop : New York alun. XXL rapporte que Joe a clairement indiqué que son équipe « baise ces enfants » en ce qui concerne la base de fans principale de Drake.

La diatribe Drake de Joe. 😅 pic.twitter.com/EQHfRu6h43 – Dennis (@dennis_k_g) 7 octobre 2023

« Il rappe pour les enfants. Yo chien, j’ai dû vérifier quel âge avait ce négro quand j’ai fini d’écouter l’album. Vous avez 36 ans ! Votre anniversaire est dans 20 jours. J’ai cherché ça sur Google aussi. Vous allez avoir 37 ans. Éloignez-vous de certains de ces jeunes négros et arrêtez de baiser ces jeunes de 25 ans ! Joe a soutenu.

Drake quand Joe Budden a dit d’arrêter de baiser des jeunes de 25 ans pic.twitter.com/y0cuMrq3P3 – garçon quoi ? (@Résumé) 8 octobre 2023

« Pourquoi tu baises encore les jeunes de 25 ans ? Vous êtes un milliardaire de 37 ans », a-t-il déclaré, exhortant Drake à tenir compte de son âge et de son compte bancaire.

Plusieurs commentaires ont attribué à cette question valable le fait que le pot qualifie la bouilloire de « beige ». Pour mémoire, lorsque Joe avait l’âge de Drake en 2016, il aurait commencé à sortir avec Cyn Santana, 24 ans. Les mèmes pointant Spider-Man ont inondé les médias sociaux en raison du battage médiatique hypocrite.

Drake et Joe Budden organisent un concours de perdants https://t.co/ssdTOpzq1j pic.twitter.com/Jguvh9BWxa — Qui es-tu, Chiron ? (@NotLaja) 7 octobre 2023

Il a fait écho aux commentaires sur Internet selon lesquels Drake n’était pas à la hauteur de sa légende.

«Le Drake qui rappait pour les rappeurs me manque. Le Drake me manque et quand il est tombé, les rappeurs l’ont frappé. Pas ces putains de petits enfants », a-t-il déclaré. « Je m’en fous de toi et de Kai Cenat, [I know] ça va ressembler à de la haine », a-t-il ajouté. « Va trouver des négros de ton putain d’âge. Passez du temps avec eux. Prends un peu de cette sauce. F**k ces enfants.

Joe est littéralement le plus grand fan de Drake et cela est bien documenté. Tout ce que Drake vient de faire confirme qu’il est entouré d’OVO Yes Men qui laissent son héritage musical plonger parce que personne n’est prêt à être honnête avec lui comme Joe. https://t.co/GSSur6VPc4 — . (@CAWBBBB) 7 octobre 2023

Ice et Ish, les co-animateurs de Joe, ont défendu les cris adressés à la jeune génération comme la recette de la pertinence de Drake. L’homme de 43 ans comprend que travailler pour « plaire à tout le monde », mais il a affirmé que Drake est « l’enfant en or » et qu’« un ensemble de règles différentes s’appliquent » à lui.

Drake a fait venir J. Cole pour interpréter « First Person Shooter » à Toronto 😮‍💨pic.twitter.com/XfmjzWMiII – Équipe DREAMVILLE (@TeamDreamville) 8 octobre 2023

Joe a comparé le Sa perte rappeur de J. Cole, qui a collaboré à « First Person Shooter ». De nombreux fans ont convenu que le long métrage de Cole l’avait lavé sur sa propre chanson, tandis que d’autres pensaient que le duo allait bar pour bar. Le podcasteur a loué l’énergie d’homme adulte de Cole par rapport à la croissance apparemment retardée de Drake.

« Cole avait l’habitude de rapper sur des conneries de gamins… Et puis il a commencé à grandir. Et puis le rap ressemblait à un rap d’adulte. Je veux entendre Drake adulte rapper pour les adultes. C’est mon problème avec lui aujourd’hui », a-t-il déclaré.

Après que Joe Budden ait lancé le stylo de Drake Pour tous les chiens, Drizzy a laissé l’hélicoptère chanter sur les réseaux sociaux.

