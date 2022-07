Drake révèle le week-end mondial d’octobre avec la réunion de Young Money

Drake annonce le week-end mondial d’octobre avec les retrouvailles de Young Money avec Lil Wayne et Nicki Minaj.

S’il y a une chose sur laquelle la ville de Toronto peut compter, c’est que Drake met en place pour sa ville. L’acteur devenu rappeur devenu le plus grand du secteur a créé OVO FEST il y a neuf ans et chaque année, l’événement s’agrandit et s’améliore. Bien sûr, COVID-19 a déraillé ces dernières années, mais il semble que Drake soit prêt à ramener le festival d’une manière encore plus grande et meilleure.

Drake n’a pas pris la route aux États-Unis depuis Aubrey and the Three Migo’s Tour en 2018, et le dernier spectacle à porter son nom était son spectacle de réconciliation avec Kanye West à Los Angeles. Depuis 2018, Drake a sorti deux de ses plus grands albums, il est donc temps que “man dem” prenne la route.

Hier, Drake a annoncé qu’il ramènerait OVO FEST, mais au lieu de cet été, il organisera une tournée OVO FEST qui serait prévue dans les stades en 2023. Pour l’instant, il organise le week-end mondial d’octobre dans sa ville natale de Toronto avec un Young Money spécial retrouvailles avec Lil Wayne et Nicki Minaj. Cela fait des lustres que les 3 grands n’ont pas joué ensemble et vaudront sûrement chaque dollar.

Les billets seront mis en vente vendredi, deux semaines seulement avant l’événement.