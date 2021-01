Canard presse les freins sur son prochain album.

Les fans du rappeur de 34 ans devront attendre un peu plus longtemps Garçon amoureux certifié laisser tomber. Le crooner « Laugh Now Cry Later » s’est tourné vers les réseaux sociaux pour faire le point sur sa vie, tout en expliquant pourquoi il hésite à sortir de la nouvelle musique.

«J’avais l’intention de sortir mon album ce mois-ci, mais entre la chirurgie et la réadaptation, mon énergie a été consacrée à la récupération», a commencé Drake son histoire Instagram le mercredi 20 janvier. «J’ai la chance d’être de retour sur mes pieds, se sentir bien et concentré sur l’album, mais CLB ne tombera pas en janvier. «

Il a conclu: « J’ai hâte de le partager avec vous tous en 2021. »

Bien que le rappeur « Take Care » n’ait pas partagé de détails spécifiques sur sa blessure, il a déjà publié une photo sur son histoire Instagram qui montrait son genou enveloppé dans un plâtre.

« Je veux en fait utiliser ce post pour envoyer de l’amour et de la motivation à quiconque que 2020 a laissé tomber », a-t-il écrit en octobre. « Commencez à écrire la meilleure histoire de rebond MAINTENANT. »