Drake répond aux réactions négatives au sujet d’un vol en jet privé de 18 minutes selon la rumeur

Après avoir reçu un contrecoup pour un prétendu vol de 14 minutes, Drake explique comment fonctionne le stockage des avions pour ceux qui ne le savent pas.

Ces dernières semaines, un sujet brûlant sur les réseaux sociaux a été les célébrités et leur utilisation d’avions privés. Kylie Jenner a été critiquée pour avoir apparemment pris un petit vol qui n’aurait pris que 30 minutes pour conduire, ce qui a déclenché un contrecoup. Le contrecoup est venu sans aucune preuve que le vol avait des gens à bord ou si c’était elle qui utilisait l’avion. Les gens prêtent des avions ou des services à bord des avions peuvent se produire à différents endroits dans des quartiers proches.

Drake répond aux réactions négatives au sujet d’un vol présumé de 14 minutes sur son jet.

Drake était la dernière célébrité prise dans le collimateur de la patrouille de vol lorsqu’il est apparu sur le radar que son avion avait fait un trajet de seulement 18 minutes. Les gens sont même allés plus loin en mentionnant ses émissions globales de C02 par rapport à Floyd Mayweather.

Au lieu d’ignorer le contrecoup, Drake a sauté dans les commentaires Instagram pour expliquer comment un si court voyage se produit. Drizzy l’a expliqué aussi simplement que possible, le vol a lieu pour le stockage de l’avion et personne n’est même à bord du vol. Pour faire court, il s’agit d’informations et de problèmes uniquement rencontrés par les riches. Vous pouvez lire le commentaire complet de Drake sur le stockage ci-dessous.