Drake remporte un pari de 2,3 millions de dollars sur Stake.com avec les Chiefs

Drake lance sa course de paris sportifs de 2023 avec une énorme victoire de 2,3 millions de dollars avec les Chiefs de Kansas City.

En ce qui concerne les jeux de hasard sportifs, Drake pourrait être le roi des paris élevés. Les gens perdent des millions dans les casinos chaque jour, mais personne ne perd aux yeux du public comme Drizzy. Son partenariat avec Stake.com a vu le jeu devenir l’une des principales priorités de ses réseaux sociaux. Le partenariat propose également des flux en direct où les fans peuvent regarder Drake gagner des millions et les ennemis peuvent en profiter pour perdre encore plus.

Drake remporte un pari de 2,3 millions de dollars sur les Chiefs avec Stake.com

Selon une analyse approfondie de Casino.org, en 2022, Drake a parié une crypto-monnaie d’une valeur de plus d’un milliard de dollars dans divers paris. De janvier à novembre 2022, Drake a remporté 18 victoires notables et 11 défaites notables. Ses gains ont rapporté 76,4 millions de dollars (101,9 millions de dollars canadiens) et ses pertes ont totalisé 29,6 millions de dollars (39,5 millions de dollars canadiens). Son total de victoires et de défaites comprend la NFL, la NBA, les sports internationaux, l’UFC, la Formule 1 et sa roulette préférée.

Pour lancer 2023, Drake a placé un énorme pari de 1,1 million de dollars sur Patrick Mahomes et les Chiefs de Kansas City pour revenir au Super Bowl. Après une bataille avec les Bengals, les Chiefs ont décroché leur billet pour le Super Bowl. Pour Drizzy, il a réussi à ramener à la maison plus de 2,3 millions de dollars, marquant un début incroyable pour 2023. Avec 11 mois de plus, j’espère que les chances sont en faveur de Drake dans ses futurs paris.