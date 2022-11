Drake prononce un discours émouvant lors des funérailles de Takeoff : vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Canard36 ans, était parmi les personnes en deuil à Décoller‘s Celebration of Life Memorial à Atlanta, en Géorgie, le vendredi 11 novembre 2022, et il en a profité pour partager un détail personnel. Alors que de grands noms comme Justin Bieber, Clés d’Alicia, et d’autres devaient se produire, c’est le rappeur “Money In The Grave” qui a été surpris en train de parler en vidéo par un fan furtif qui a téléchargé le clip sur Twitter. “Toujours équilibré”, a déclaré Drake depuis la chaire dans un clip vidéo qui semblait commencer au milieu d’une phrase.

Il s’est ensuite lancé dans une nuance qu’il avait remarquée à propos de Takeoff, décédé des suites de blessures par balle lors d’une fusillade au Texas le soir d’Halloween. “Chaque fois qu’il enlevait ses lunettes de soleil, il avait ce truc en lui que j’aime. Peu importe ce qui se passait autour de nous, il était toujours, un peu comme loucher. Mais comme, ses yeux étaient grands ouverts.

Drake s’était déjà rendu sur Instagram pour rendre hommage au dernier rappeur. “J’ai les meilleurs souvenirs de nous tous en voyant le monde ensemble et en apportant de la lumière à chaque ville que nous touchons », a légendé Drake sur la photo du 1er novembre du duo sur scène. “C’est ce sur quoi je vais me concentrer pour l’instant 😔 repose-toi, homme de l’espace, prends 🚀.”

Le décollage était dans un bowling à Houston lorsqu’une bagarre a éclaté aux petites heures du matin du 1er novembre. Il n’avait que 28 ans au moment de sa mort. La nouvelle de la fusillade mortelle (qui aurait également laissé Quavol’assistant de Josué Washington blessé) a secoué la communauté du rap et l’industrie de la musique en général.

Ancien membre des Destiny’s Child Kelly Rowland a profité des histoires d’Instagram pour exprimer son choc dans les heures qui ont suivi la nouvelle. « Je garde sa famille dans mes prières ! Il n’y a pas de mots…”, a-t-elle écrit. Rappeur Règle Ja dirigé vers Twitter. “Rip Takeoff… cette merde doit ARRÊTER… envoyer de l’amour à ses amis et à sa famille. Et Beyoncé a notamment remplacé la landing page de son site personnel par une photo de Takeoff. “Rest In Power”, a-t-elle écrit, à côté de son prénom, Bal Kirsnick Khari et les années 1994-2022.

Gucci Manequi est apparu sur l’album Migos Culture II a également exprimé son chagrin. “Cela m’a brisé le cœur 💔”, a-t-il écrit. “Reposez en paix.”