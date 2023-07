Drake donne à SEXYY RED le co-signe ultime criant le rappeur de Saint-Louis et proclamant son amour pour elle sur son Instagram et lors de son émission à Brooklyn.

C’est quelques choses que vous verrez dans la vie et c’est la mort, les impôts et Drake être amoureux de quelqu’un qu’il vient de rencontrer il y a quelques minutes. C’est tout à fait bien tant que nous obtenons plus de bonne musique, sa douleur est notre gain. Sa dernière déclaration d’amour pourrait bien être la plus surprenante à ce jour. Hier soir, le Certified Lover Boy a posté une photo avec Rappeur de Saint-Louis SEXYY RED.

Internet est entré dans un tumulte à la seconde où la photo a été publiée dans tout le pays. Pour une raison quelconque, ce jumelage fait avancer les gens. Alors qu’Internet est divisé, ils l’aiment en même temps.

Bien sûr, la publication Instagram n’était pas tout ce que Drizzy avait dans ses manches d’amant. Avec un spectacle à guichets fermés à Brooklyn, quelle meilleure façon de présenter sa nouvelle reine ?

Drizzy a proclamé SEXXY RED sa maman de bébé pour toutes les personnes présentes à l’arrêt de Brooklyn de son Tout est flou visite.

Ne vous méprenez pas en ce qui concerne l’été 2023, peu de gens passent un meilleur été que SEXXY RED. Elle nous a donné plusieurs hits, un remix avec Nicki Minaj, et maintenant Drake jaillit sur elle. Pour un nouveau venu dans le monde du rap, c’est une sacrée façon d’être présenté. La cerise sur le gâteau serait une fonctionnalité de Drake et « Hellcats SRTS » serait le disque parfait.