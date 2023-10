Drake prend un congé pour raisons de santé

(CNN) — Juste après la sortie d’un nouvel album, Drake a annoncé son intention de s’éloigner des projecteurs pendant une période prolongée pour se concentrer sur sa santé.

L’artiste était l’invité de l’émission « Table for One » sur l’émission Sound 42 de SiriusXM vendredi matin, où il a déclaré : « Je ne ferai probablement pas de musique pendant un petit moment. »

«Je dois avant tout me concentrer sur ma santé. … Rien de fou, mais juste, vous savez, je veux que les gens soient en bonne santé dans la vie », a expliqué Drake.

Il a ajouté que les problèmes étaient liés à son estomac.

« Je dois me concentrer sur ma santé, et je dois bien faire, et je vais le faire », a déclaré Drake. « Alors, je verrouille la porte du studio pendant un petit moment. Je ne sais même pas ce que représente un petit peu, peut-être un an.

Le rappeur a également publié le clip de sa nouvelle chanson « 8 AM in Charlotte », tirée de son nouvel album « For All the Dogs ». Son fils Adonis, 5 ans, ouvre la vidéo en expliquant une œuvre d’art qu’il a dessinée.

« D’accord. Adonis, parle-moi de ta belle œuvre d’art que tu m’as vendue », lui dit Drake au début de la vidéo.

Adonis explique : « C’est donc la même histoire. Alors la chèvre fuyait les autres monstres. Et les autres animaux. Et une fleur qui barre le passage. Donc les fleurs de feu. La voiture de course aidait peut-être la chèvre. Et il y avait ceci, des escaliers qui ressemblaient à des escaliers de prison. Et il y avait une personne qui était au sommet. Et il a été tué à coups de bâton près de la piste.

« OK, c’est presque comme une petite histoire », demande Drake. « Oui », répond Adonis.

Drake pose des questions sur les lettres sur le dessin et demande : « Et qu’est-ce que SBW ? » « Ce n’est donc pas un mot, mais je voulais juste écrire SBW », dit Adonis.

« D’ACCORD. Tu aimes ces lettres ? Et le nom de papa est à côté de la chèvre. Est-ce que ça veut dire que papa est la chèvre ? » demande Drake.

« Oui. C’est donc Daddy Goat », dit Adonis.

« Papa Chèvre. Cela me semble parfaitement logique. Et tu veux parler de combien, combien d’argent tu as reçu pour ton beau dessin ? » demande Drake.

« Oh s’il te plait. » dit Adonis.

Drake partage Adonis avec l’artiste Sophie Brussaux.

« For All the Dogs » comprend 23 chansons avec des collaborations de Bad Bunny, SZA, J. Cole, Lil Yachty et 21 Savage.