Drake porte un t-shirt avec la photo de Sidhu Moose Wala lors de son concert à Toronto, la vidéo devient virale

Cela fait exactement deux mois, le vendredi 29 juillet, que Sidhu Moose Wala a été abattu par des hommes non identifiés au Pendjab. Le célèbre rappeur canadien Aubrey Drake Graham, plus connu simplement sous le nom de Drake, a rendu hommage au regretté rappeur et à son ami lors de son concert à Toronto.

Lors de son concert du jeudi 28 juillet, Drake portait un t-shirt avec la photo de Sidhu dessus, en dessous de laquelle le nom du défunt chanteur et ses années de naissance 1993-2022 étaient également écrits. La photo a été partagée sur la page Instagram de Sidhu Moose Wala, que sa famille a gardé active après sa disparition choquante. Les vidéos du concert de Drake deviennent également virales sur Internet.

Ce n’est pas la première fois que Drake rend hommage à Sidhu. Après la mort de ce dernier, le rappeur canadien a consulté ses histoires Instagram et a publié une photo de Moose Wala avec la mère du défunt chanteur et a écrit “RIP MOOSE @sidhu_moosewala”. Puis, en juin, Drake a joué deux des chansons à succès de Sidhu, 295 et G-Shit, lorsqu’il a animé le premier épisode de son émission de radio Table for One sur la chaîne Sound42 sur la société de diffusion SiriusXM.

Se souvenant de son fils décédé, le père de Sidhu, Balkaur Singh, a rendu un hommage émouvant à son fils le jeudi 28 juillet, alors qu’il se faisait tatouer le visage de son fils sur son bras. Il a également demandé au tatoueur d’inscrire Sarwan Putt, qui signifie fils obéissant et attentionné, sur son bras en langue punjabi.

LIRE | Le père de Sidhu Moose Wala, Balkaur Singh, se fait tatouer le visage de son fils sur le bras

Pour les non-initiés, Shubhdeep Singh Sidhu, populairement connu sous le nom de Sidhu Moose Wala, a été abattu par des assaillants non identifiés le 29 mai, près de son village natal dans le district de Mansa au Pendjab, un jour après que son service de sécurité a été retiré par le gouvernement du Pendjab. Diljit Dosanjh et Kapil Sharma ont également rendu hommage au chanteur légendaire dans leurs spectacles après la disparition de Sidhu.