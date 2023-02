Drake place 1 million de dollars en paris du Super Bowl sur les Chiefs

Drake poursuit ses paris annuels sur le Super Bowl avec Stake, plaçant 1 million de dollars sur les Chiefs de Kansas City sur plusieurs choix, et pourrait gagner 4 millions de dollars.

En ce qui concerne le visage du jeu, Drake est automatiquement l’un des premiers noms qui viennent à l’esprit. Pendant des années, les médias sociaux ont plaisanté sur le #DrakeCurse. Ces blagues et son statut de superstar l’ont finalement amené à devenir le visage de la plateforme de jeu Stake. Après les paris du Super Bowl de l’année dernière sur Odell Beckham Jr et les Rams, il semble que Drizzy perpétue la tradition.

Drake place 1 million de dollars dans les paris du Super Bowl sur les chefs et pourrait gagner 4,5 millions de dollars

Hier, ChampagneParlay alias Drake a laissé tomber ses paris pour le prochain Super Bowl. Drizzy est un fan inconditionnel de l’Alabama, alors vous pensez qu’il parierait sur les Eagles, mais il ne l’a pas fait. Le garçon prend les Chiefs pour tout gagner ce dimanche.

Mes paris psychotiques pour dimanche sont en @stake 🤞🏽😈 svp n’analysez pas la logique derrière ces paris il n’y en a pas 😤

Les paris sont accompagnés d’un avertissement selon lequel il n’y avait aucune logique derrière eux, mais bien sûr, la logique est votre meilleure chance de gagner plus d’argent. Au cours de ses sept paris, près de 1 million de dollars ont été misés et s’il a de la chance, 4,5 millions de dollars reviendront à Drizzy. Si vous envisagez de parier sur le Super Bowl, soyez responsable, vous n’êtes pas Drake et ne pouvez pas jeter un million.