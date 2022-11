Drake perd 2 millions de dollars après le détrônement d’Israel Adesanya à l’UFC 281

Drake a poursuivi sa tendance aux paris sportifs coûteux avec Stake ce week-end en pariant 2 millions de dollars sur Israel Adesanya qui a été détrôné à l’UFC 281.

Au cours de la dernière année, Internet a plaisanté en disant que Drake pourrait avoir un problème de jeu en raison de ses paris insensés avec Stake. Stake est une société de jeu qui s’est associée à Drake pour un montant non divulgué. Une partie du partenariat consiste à ce que Drake héberge des flux en direct en pariant ses millions. Bien qu’il ait remporté d’énormes victoires sur les flux en direct, le sport peut toujours aller dans les deux sens. Plus tôt cette année, il a placé un pari massif sur Odell Beckham Jr. pour le Super Bowl 2020. Odell a fini par quitter le milieu du match après avoir encore une fois déchiré son ACL. Certaines choses que vous ne pouvez tout simplement pas contrôler.

Drake perd un pari de 2 millions de dollars sur Israel Adesanya après avoir été détrôné à l’UFC 281

Ce week-end, Drake s’est remis aux paris sportifs et a publié un généreux pari de 2 millions de dollars sur le champion en titre de l’UFC, Israel Adesanya. Après tout, Izzy était invaincu à l’UFC et n’était pas encore près de perdre, donc cela semblait être une valeur sûre. Le problème est qu’Izzy faisait face au seul homme à l’avoir battu pendant son temps de kickboxeur, Alex Pereira. Izzy s’est dirigé vers le ring avec la musique effrayante du thème Jigsaw, montrant qu’il était prêt à l’action.

Une fois le match commencé, Izzy a dominé et géré les affaires, jusqu’aux dernières minutes. Au lieu de jouer la sécurité, Izzy a engagé Pereira dans les dernières minutes et a subi un TKO. Les 2 millions de dollars de Drake sont tombés à l’eau avec les points de télévision à la carte du champion d’Izzy. De toute évidence, nous savons qu’Izzy rebondira et que l’argent de Drake est illimité, donc les deux iront bien.