Drake parie 250 000 $ sur Nate Diaz pour battre Jake Paul

Jake Paul combattra Nate Diaz dans un autre match ancré intéressant avec une ancienne star de l’ufc et Drake parie que Diaz remportera la victoire.

Avant que Jake Paul ne commence à dominer les combats, il avait un partisan improbable en la personne de Drake. Drake est resté dans la région de Los Angeles aux côtés de Jake qui avait noué une relation avec son producteur BOI-1DA. Alors que Jake commençait à se battre, vous verriez Drake publier des messages encourageants à l’appui de son changement soudain de carrière. Lors du dernier combat de Jake avec Tommy Fury, Drake a même parié 400 000 $ sur lui qu’il a perdu.

Selon TMZ, Drake parie sur le gros combat Jake Paul contre Nate Diaz ce week-end mais en faveur de Nate. Il a placé un pari de 250 000 $ sur Nate pour remporter la victoire.

Drizzy et Nate ont une histoire depuis longtemps et il semble que ce soit plus fort que son amitié avec Jake.

« Jake est un chien mais je ne peux jamais parier contre un frère Diaz, c’est comme ça que j’ai été élevé. » Drake a écrit sur sa publication Instagram.

Jake a une grande tâche devant lui avec Nate Diaz, le mauvais garçon original de l’UFC. Nate va prendre une raclée et continuer. Tommy Fury a joué intelligemment et en toute sécurité pour gagner son combat contre Jake, mais Nate sera tout au sujet de la violence. Le combat se déroule ce soir et sera en direct du American Airlines Center à Dallas.

Vous pouvez diffuser le combat sur DAZN et ESPN +.