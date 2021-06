Drake ou « Bole Chudiyan » ? Ce Desi Instagrammer ajoute une touche Bollywood aux vidéos de danse virale

En décembre 2018, une vidéo de Ranveer Singh dansant à Padmaavat faisait rire les gens et devenait virale sur Facebook. Le hic, c’est que l’acteur de Bollywood ne dansait pas sur la chanson Khalbali du film, mais la chanson était le célèbre Gangnam Style de PSY. Les gens adoraient ça et c’était la première vidéo virale d’Ankit Chauhan alias OyeAnkit, qui travaillait alors comme monteur vidéo chez The Viral Fever, une société indienne de vidéo sur Internet. Au cours des derniers mois, les vidéos Instagram d’Ankit présentent des danses virales ainsi que des clips de la télévision et des films populaires, remixés avec une mélodie de Bollywood de son choix. Associant les étapes à la musique, il les édite de manière à ce que la musique et les vidéos égarées prennent vie ensemble d’une manière amusante et originale. Les utilisateurs de médias sociaux aiment tellement les vidéos d’Ankit que chaque mème vidéo de remix devient viral et aucun d’entre eux n’a moins de 500 000 vues.

La vidéo la plus vue sur son profil Instagram est celle de Dennis Kyere et Isaac Kyere dansant, des danseurs jumeaux d’Allemagne. Dans la vidéo, on peut voir les frères Kyere danser sur « Bole Chudiya » du film de Bollywood Kabhi Khushi Kabhie Gham. La vidéo de remix compte 47 millions de vues, quatre fois plus que les vues combinées de la vidéo originale publiée par les frères Kyere.

Dans un autre de ses remix, il a placé « Tumse Milke Dil Ka Jo Hai Haal » de Shahrukh Khan avec Main Hoon Na sur un clip amusant de la populaire série télévisée Friends, dans laquelle l’un des personnages principaux, la cousine de Ross, Cassie, vient rendre visite aux amis. et où qu’elle aille, tous la regardent ouvrir ses cheveux avec stupéfaction. La vidéo compte plus d’un million de vues.

La deuxième vidéo la plus vue sur le profil Instagram d’OyeAnkit est à nouveau les jumeaux Kyere dansant sur « Deta Jai ​​Jo Re » du blockbuster de Bollywood de 1998 Bade Miyan Chhote Miyan. La chanson immensément populaire est chantée par Udit Narayan et Alka Yagnik parmi d’autres chanteurs.

Dans une autre vidéo, Michael Scott de la populaire sitcom américaine The Office danse sur Meri Marzi de Parmish Verma, récemment sorti. La chanson, dont les paroles déclarent sa liberté de choix, correspond parfaitement au personnage de Michael et à son action et semble vraiment drôle. Un utilisateur a commenté en disant qu’elle était tombée de sa chaise en riant en regardant la vidéo.

Un autre remix de ‘Bole Chudiyan’ présentait la vidéo de danse virale de Roseylucci et Samantha Grace. La vidéo a fini par faire rire les artistes originaux et Roseylucci l’a partagée sur son profil Instagram en créditant OyeAnkit. L’un des commentateurs a souligné que le remix convenait parfaitement.

Dilip Kumar a également eu le privilège de figurer dans l’un des remix magiques d’Ankit. Dans la vidéo, Dilip Kumar est vu en train de danser sur My Dil Goes Mmmm de Salaam Namaste, vedette de Saif Ali Khan.

La vidéo originale de la danse de Dilip Kumar est tirée d’une autre chanson classique « Nain Lad Jai Ha » du film Gunga Jumna de 1961.

