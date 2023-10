Drake offre 50 000 $ à un fan au cœur brisé lors d’un concert à Miami

S’il y a une chose que Drake adore, c’est récupérer son coup de langue, et il a dépensé 50 000 $ pour aider un fan au cœur brisé lors de son concert à se plier à son ex.

Le vendredi 29 septembre, Drake a donné son dernier concert lors de la tournée « It’s All A Blur » à Miami. Il a changé de routine lorsqu’il a repéré un signe d’un fan au cœur brisé qui semblait provenir directement du propre livre de poésie du Caption King.

« Qu’est-ce qui ne va pas chez elle ? Et toi ici, tout simplement glacial avec la chaîne en or et les lunettes de soleil ? » a-t-il demandé, incitant la foule à scander « F*ck that bitch ».

Le public a applaudi à cette annonce. Le gagnant d’un Grammy a poursuivi : « C’est comme ça qu’on fait ce soir, gros chien. C’est ta soirée ce soir. Et je ne le dirai pas comme vous l’avez tous dit, mais j’emmerde cette jeune femme.

Lil Baby, Tom Brady et Rylo Rodriguez étaient tous là pour assister à l’acte de gentillesse inattendu de Drizzy.

Ce n’est pas la première fois que Drake – né Aubrey Graham – connecte ses fans. Plus tôt cette semaine, l’artiste s’est engagé à payer un voyage aux Îles Turques et Caïques pour un couple qui avait annulé leur lune de miel pour assister à son concert.

De même, entre les chansons, Champagne Papi a dit au public : « Vous voyez, un signe comme ça… Vous feriez mieux d’être sérieux à ce sujet parce que ce n’est pas quelque chose à jouer », a-t-il dit avec un sourire sur le visage. « Tu ferais mieux de jurer sur tout. C’est ton homme, là ? Elle a apporté une pancarte indiquant : « Nous avons annulé notre lune de miel pour cela. » Laisse-moi regarder dans les yeux de ton homme et voir s’il dit la vérité ou non.

Après une pause d’un moment, il a conclu que le couple avait l’air « authentique » et a dit : « Très bien, puisque nous sommes à Atlanta ce soir et je ressens tout l’amour de tout le monde. Vous connaissez l’un de mes endroits préférés au monde, vous savez ce que c’est ? C’est un endroit appelé Turks et Caicos. Je vais vous envoyer tous aux îles Turques et Caïques… Ouais, vous feriez mieux d’embrasser votre homme, cependant. Ouais, c’est ce que je veux voir ! Oh, ils s’embrassent et merde, ouais, ils sont sérieux. Faites du bruit pour eux, ils sont sérieux ! Je pensais qu’ils avaient peut-être menti sur des conneries.