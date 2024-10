Drake n’a pas envoyé de cessation et d’abstention « Pas comme nous » à Kendrick Lamar

Les fans réclament voir la performance de Kendrick Lamar au Super Bowl LIX peut être assuré qu’il n’y aura pas de cessation ou d’abstention de « Not Like Us ». Le manager musical Wack 100 est devenu viral ce week-end, accusant Drake d’avoir envoyé une lettre de cessation et d’abstention à Kendrick Lamar, mais le représentant de Drake a déclaré Pierre roulante que la rumeur n’est « pas vraie », une autre source précisant qu’« il n’y a jamais eu d’intention ou de plan d’envoyer un cessez-le-feu à qui que ce soit ».

Ce week-end, dans un salon de discussion sur l’application ClubhouseWack a affirmé : «[Drake] a signifié un cessez-le-feu [to] Kendrick Lamar, donc il ne peut pas interpréter « Not Like Us » », dans un échange avec un autre utilisateur du Clubhouse, supposant « qu’il essaie d’amener la NFL à restreindre Kendrick ». Wack a également émis l’hypothèse que Jay-Z repousserait toute hypothétique cessation et abstention. Ses commentaires ont été largement partagés en ligne, les fans de rap spéculant sur leur mérite.

Le moment rappelle l’accusation « Euphoria » de Kendrick selon laquelle Drake aurait envoyé un cessez-le-feu à Republic Records pour Future, Metro-Boomin et le disque « Like That » de Kendrick Lamar, le Nous ne vous faisons pas confiance single qui a déclenché leur guerre des mots en mai. Kendrick a rappé : « Essayez de cesser et de vous abstenir sur le disque ‘Like That’/Oh, quoi ? Tu n’aimes pas ce disque ?/’Back to Back’, j’aime ce disque/Je vais y revenir pour le disque. Drake a répondu dans son discours sur « Family Matters », en rimant : « Un cessez-vous et vous abstenez-vous, c’est pour les putes/Je ne peux pas écouter les mensonges qui sortent de votre bouche. » L’artiste torontois a également évoqué un contrepoint : « Vous avez appelé le 2Pac Estate/Et vous les avez suppliés de me poursuivre en justice et de mettre fin à cette merde », faisant référence à son morceau « Taylor Made » qui utilise la réplication IA de la voix de Tupac.

Après que la succession de Shakur ait envoyé un cessez-le-feu à Drake, qualifiant « Taylor Made » d’« abus flagrant » de l’image de Tupac et menaçant de le poursuivre en justice, la chanson a été retirée de sa page Instagram.