Drake Milligan, candidat à l’AGT, sur le fait d’être appelé “le nouvel Elvis du pays” et ses racines texanes

Drake Milligan, un artiste country en herbe de Fort Worth, au Texas, est monté sur la scène “America’s Got Talent”, devant quatre juges distingués, une foule de milliers et de millions de spectateurs à la maison pour montrer au monde qu’il était prêt à percer musique country. Avec son groupe à ses côtés, il voulait “sortir swinguer” avec sa propre chanson originale, “Sounds Like Something I’d Do”, et la réponse qu’il a reçue n’était pas quelque chose que l’artiste country montante aurait pu prédire.

Les deux chansons que Milligan a interprétées sur “AGT”, “Sounds Like Something I’d Do” et “Kiss Goodbye All Night”, se sont hissées au sommet des charts country. Il a reçu une ovation debout des quatre juges, Simon Cowell, Heidi Klum, Howie Mandel et Sofía Vergara et a fait lever le reste de la foule. Il a réussi les auditions pour les émissions en direct, puis a été l’un des deux actes qui ont fait partie de la finale de l’émission sur la base des votes des fans.

“La réponse a été un tel tourbillon”, a déclaré Milligan à Fox News Digital, qui a été surnommé “le nouvel Elvis du pays”.

“J’essaie juste de profiter de chaque instant, parce que c’est tout ce dont vous rêvez en tant qu’auteur-compositeur et artiste”, a-t-il ajouté.

Même si “AGT” a vraiment mis Milligan sous les feux de la rampe et a été le véhicule à travers lequel il peut partager ses performances énergiques qui ont engagé des millions de personnes, le voyage a vraiment commencé il y a des années. Pour Milligan, cela a commencé quand il était un enfant qui grandissait au Texas et qui était tout simplement fasciné par Elvis Presley.

Milligan avait mis des années de travail avant sa première audition “AGT” pour se préparer à ce moment.

Il a grandi juste à l’extérieur de Fort Worth, au Texas, dans ce qu’il a décrit comme une maison de campagne, où son père dirige une casse et sa mère travaille comme vétérinaire. Il a grandi en écoutant des artistes country classiques comme Merle Haggard, George Jones, George Strait et Alan Jackson, mais la musique a vraiment commencé à avoir une influence sur lui après avoir vu un imitateur d’Elvis alors qu’il était au restaurant avec sa famille.

Après cela, il a tout étudié sur Elvis en regardant des films, des performances et en écoutant des chansons, ce qui a finalement conduit Milligan à décrocher le rôle de Elvis dans l’émission “Sun Records” de CMT.

Grâce à l’expérience de Milligan à jouer Elvis, il a été présenté à Chuck Mead, qui était membre du groupe country BR5-49, et a pu en apprendre davantage sur l’interprétation et l’enregistrement de musique country grâce à lui. Pour Milligan, jouer Elvis dans “Sun Records” était vraiment le point où il savait qu’être un artiste country était quelque chose qu’il voulait poursuivre. Cela lui a également permis de développer son appréciation de l’histoire de la musique country.

“Maintenant, étant un auteur-compositeur, je veux savoir qui a écrit toutes mes chansons préférées et ce qui se cache derrière les chansons, qui a joué sur mes chansons préférées et apprécier l’histoire de la musique country et de la musique que j’aime”, a déclaré Milligan.

“AGT” n’était pas le premier concours auquel Milligan participait. Il a auditionné pour “American Idol” fin 2017, mais a pris la décision difficile de se retirer du concours pour prendre le temps de comprendre qui il était en tant qu’artiste et de mettre le travail avant d’avoir une plate-forme comme celle-ci. les spectacles peuvent fournir.

“Je n’avais fait aucun travail, pour être un artiste, pour découvrir qui j’étais, pour construire un son. Je n’avais fait aucun travail là-dessus”, a déclaré Milligan. “C’était une décision de reculer et de déménager à Nashville et de mettre le travail, de mettre les heures. Je n’avais pas encore mis les heures. C’était écrit tous les jours, c’était dans un studio, ça travaillait sur ma voix. Pour aller sur une plate-forme comme celle-là, je voulais juste savoir totalement qui je suis et pouvoir m’en tenir à mes armes et être prêt à montrer qui je suis au monde.

Lors de son déménagement à Nashville, l’une des premières relations qu’il a établies était puissante. Il s’est rapidement connecté avec Tony Brown, qui continuerait à produire l’EP de Milligan et son premier album. Brown a produit plusieurs disques d’artistes dont Reba McEntire, Vince Gill, Brooks & Dunn et a même travaillé avec Elvis.

Une autre grande partie de l’acte de Milligan sont les gens qui se produisent à ses côtés. Il a trouvé son groupe après son déménagement à Nashville. Son groupe projette la même énergie que Milligan et ensemble, ils sont capables de créer une performance captivante pleine d’énergie et d’un son unique.

“Ces gars sont géniaux. Ce sont des gens formidables, tout d’abord”, a déclaré Milligan à propos de son groupe. “Ce sont des gars vraiment altruistes et des gens formidables et ce sont des musiciens fantastiques.”

Milligan a également parlé de l’impact que son groupe a eu sur son parcours “AGT”.

“Les avoir sur ‘AGT’ a été absolument énorme. Cela a été une partie énorme, je pense à notre succès sur AGT… en raison de l’énergie qu’ils apportent et du genre d’excitation qu’ils y apportent et de leur jouabilité et tout est, Je pense qu’une grande partie de la réponse que nous avons reçue de “America’s Got Talent”.

Même s’il y a quelques années, Milligan sentait qu’il n’était pas tout à fait prêt pour une plateforme, tout le travail qu’il a consacré à sa carrière de musique country a été révélé lors de sa performance “AGT”. Milligan a discuté de la difficulté de faire connaître votre nom en essayant de le faire en tant qu’artiste et a estimé que ce spectacle était une excellente occasion de “se présenter devant des millions de personnes”.

“J’ai mentionné lors de mon audition à Simon qu’à l’époque, Elvis et les Beatles avaient” The Ed Sullivan Show “. C’était leur grande pause, c’était un moyen pour eux, pour toute l’Amérique de les voir en même temps et je pense que ‘AGT’ va dans le même sens que ça, de ‘The Ed Sullivan Show’ où c’est un spectacle cela peut changer votre vie pour toujours parce qu’il y a tellement de gens qui le regardent”, a déclaré Milligan.

Selon Milligan, lorsqu’il se produit, il ne se contente pas de chanter la chanson, mais se déplace également sur scène, danse seul et avec les membres de son groupe, ajoutant un autre élément unique à son style.

Être “ancré dans la musique d’Elvis et ses performances” pendant tant d’années a permis à des morceaux du style d’Elvis de “déteindre” et de “faire partie” de Milligan.

“Elvis avait tellement de bons mouvements, mais il incorporait cela à ma manière”, a déclaré Milligan. “Vous pouvez jouer de la musique, vous la chantez sur un disque… mais quand vous êtes dans une émission comme” AGT “, vous voulez montrer votre musique aux gens, vous ne voulez pas simplement la leur chanter. S’il y a un petit remplissage de batterie ou il y a une petite partie de guitare, l’écouter est super mais vraiment en faire partie et le regarder… J’essaie juste d’être un vaisseau pour la musique et j’essaie de montrer la musique aux gens.

Après ses performances sur “AGT”, le monde de Milligan a été bouleversé, et il a décrit le temps après ses auditions comme “un tourbillon”. Il a sorti son EP de cinq chansons en juillet 2021 et a été sur la route en jouant autant qu’il le pouvait, mais ce qui s’est passé depuis qu’il a joué sur “AGT” ne ressemble à rien de ce qu’il a connu jusqu’à présent dans sa carrière.

“La foule là-bas à” AGT “a été merveilleuse et si réactive et en plus de cela, les gens à la maison regardent et envoient ma musique au sommet des charts”, a déclaré Milligan. “Les gens se présentent à des spectacles et ils font leurs valises. Ils chantent toutes les chansons.”

Une autre réponse significative à la musique de Milligan est qu’il n’attire pas seulement les fans de musique country, mais a également découvert que beaucoup de nouvelles personnes qui ne se considéreraient pas nécessairement comme des fans de country écoutent sa musique, le regardent jouer et deviennent fans. du genre.

“Beaucoup de réponses que j’ai reçues de ‘America’s Got Talent’ sont ‘Je ne suis pas un fan de musique country, mais j’adore vos performances et votre voix et je suis un fan de musique country maintenant’, ce que je trouve incroyable. “, a déclaré Milligan. “En tant que personne qui aime si passionnément la musique country, pouvoir amener les gens dans le genre a été une chose vraiment spéciale.”

Sur la route à suivre pour Milligan, il y a sa dernière performance “AGT” lors de la finale de l’émission le mois prochain et la sortie de son premier album. En ce qui concerne sa dernière performance “AGT”, Milligan prévoit de “élever la barre” encore plus haut qu’il ne l’a fait lors des rondes en direct.

“Je veux juste l’amener au niveau supérieur, quoi que ce soit, et peut-être leur montrer une nouvelle facette de moi, peut-être leur montrer une nouvelle chanson, et continuer à relever la barre”, a déclaré Milligan.

Milligan a également un premier album en route, “Dallas/Fort Worth”, qui sortira le 15 septembre. Le titre rend hommage aux racines de Milligan au Texas qui, selon lui, sont “une grande partie de mon identité et de qui je suis”, mais aussi décrit la musique contrastée qui se trouve sur l’album, une moitié étant très “polie et adaptée à la radio” tandis que l’autre est plus “honky tonk” et “éclectique”.

Au-delà de la sortie de son album en septembre, Milligan veut continuer à présenter plus de musique au monde et jouer ses chansons au plus grand nombre.

“Je veux juste rester fidèle à moi-même et faire de la musique que je pense que les gens veulent entendre et que les gens ont besoin d’entendre et de raconter des histoires”, a expliqué Milligan. “La musique country a été une si grande partie de ma vie, elle m’aide à traverser des moments difficiles ou c’est juste une excellente façon de m’amuser un samedi soir. C’est une si grande partie de ma vie et je veux juste être un font aussi partie de la vie des gens et continuent à faire de la musique que les gens peuvent utiliser dans leur vie.”