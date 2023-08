Drake menace un fan qui s’est battu avec une femme pour sa serviette

Après que Goonica soit devenu viral pour être intervenu lors d’une rencontre avec des fans, Drake fait la une des journaux pour avoir fait de même.

Drake et 21 Savage Tout est flou tourne à travers les États-Unis et après une semaine et demie de pause, la tournée reprend avec huit spectacles en Californie.

Samedi après que le rappeur ait terminé son émission au Kia Forum à Inglewood, il a jeté une serviette en sueur qu’il a utilisée sur scène dans la foule et a semé le chaos.

Drizzy a apparemment repéré un homme se disputant avec une femme pour la serviette et a menacé d’envoyer quelqu’un pour s’occuper de lui.

« Je vais envoyer quelqu’un là-bas », a averti Drake dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux.

L’homme n’a pas trop apprécié la menace et a apparemment échangé des mots avec le rappeur.

Cette séquence arrive au milieu de Drake parlant à la foule et révélant que le concert n’a presque pas eu lieu en raison de problèmes de production.

« Je ne veux pas faire exploser le Forum ou quoi que ce soit, mais je vais vous dire la vérité », a déclaré Drake. « Ils sont venus chez moi ce matin après mon réveil et ils m’ont dit qu’ils ne pouvaient pas construire le spectacle pour vous tous ce soir. Je ne suis pas vraiment doué pour accepter un non comme réponse. Je leur ai dit, j’ai dit, quand j’ai quitté Toronto, j’avais une image sur mon écran de veille. Il s’agissait d’une maison à Los Angeles. J’ai dit que le seul endroit qui m’a accueilli quand j’ai quitté ma ville natale était Los Angeles, en Californie.

Dans les nouvelles connexes, les fans seront heureux d’apprendre que Sexyy Red, la « femme légitime » de Drake, a été officiellement ajoutée pour ouvrir la tournée. L’étoile montante rapide est l’ouverture parfaite car elle a sans aucun doute les rues verrouillées.

Jetez un coup d’œil à l’annonce officielle de sa tournée « It’s All A Blur » ci-dessous.