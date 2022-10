Drake London reçoit un accessoire de verges et un accessoire de touché pour le match des Buccaneers contre les Falcons d’Atlanta de dimanche – Shaw Local

Les accessoires de joueur pour le receveur large recrue des Falcons d’Atlanta, Drake London, dimanche contre les Buccaneers de Tampa Bay, sont disponibles sur Césars Sportsbook. Les nouveaux parieurs de l’Illinois peuvent profiter du code promotionnel pour les nouveaux utilisateurs de Caesars en vous inscrivant ici. Les Bucs affrontent les Falcons à midi central sur Fox.

Un joueur de Drake London reçoit des accessoires de touché

Soutenir Plus de En dessous de Chances Nombre total de réceptions 5,5 (+112) 5,5 (-154) Total des verges de réception 59,5 (-131) 59,5 (-104) Réception la plus longue 21,5 (-131) 21,5 (-131) Premier buteur de TD +1200 Marqueur TD à tout moment +205 Le joueur doit marquer 2 TD ou plus +1600

Tendances Londres :

Londres a au moins six cibles dans les quatre matchs cette saison, mais il n’en a attrapé que 18.

La recrue a dégagé 59,5 verges sur réception en deux matchs, mais ne l’a pas fait lors des deux derniers matchs.

Londres a deux prises de touché – une lors de la semaine 2 et une lors de la semaine 3.

Jim Derry dit :

ÉQUIPE À DOMICILE en CAPS

BAIE DE TAMPA 24, Atlanta (+8,5) 20 : Quelque chose à propos de ce jeu sent drôle. Je suis entré dans la semaine en m’attendant à choisir les Bucs dans une éruption, mais plus je plonge dans l’analyse, Tommy Boy n’a pas l’air tout à fait correct et cette équipe a une chimie ZÉRO. (Titre le plus drôle de la semaine : Tom Brady est sur le point de perdre une de ses bagues. Mais je m’éloigne du sujet.)

En attendant, les Falcons sans Cordarrelle Patterson m’inquiètent, mais cette équipe dans son ensemble a été l’une des surprises de la saison. Je ne peux pas parier contre eux, et si je devais faire un pari sur celui-ci, je prendrais simplement le dessous. (Moins de 48 ans.)