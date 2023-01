Drake livre de la nostalgie et taquine de la nouvelle musique au spectacle Apollo

Il est facile d’oublier le nombre de chansons à succès que Drake a créées au cours de sa carrière musicale de près de 15 ans. Mais il a présenté un rappel catégorique avec un concert intime au théâtre Apollo de Harlem samedi, son tout premier spectacle dans la salle légendaire.

Au cours de la performance, le quadruple lauréat d’un Grammy a taquiné que de la nouvelle musique pourrait être en route, malgré la sortie de deux albums l’année dernière.

“J’ai pensé à un tas de choses dans la vie, mais en ce moment, aucune de ces choses n’arrête de faire de la musique pour vous”, a déclaré Drake à la foule passionnée. “J’espère que je pourrai susciter plus d’émotions pour vous, peut-être cette année – je pourrais m’ennuyer et en faire une autre.”

La première nuit de deux émissions du week-end Apollo présentées par SiriusXM, mettait en vedette le joueur de 36 ans arrachant des chansons à un rythme effréné – la plupart avec juste un couplet et un refrain – satisfaisant les fans du premier jour avec des coupures profondes non radiophoniques préférées des fans ainsi que ceux qui ne connaissent que ses succès n ° 1. Les performances enregistrées seront diffusées sur la chaîne SiriusXM Sound 42 de Drake dans les semaines à venir.

Notant qu’il s’agissait de sa première émission depuis environ cinq ans et déclarant plus tard “Je serai beaucoup sur la route cette année”, l’artiste le plus écouté de Spotify aux États-Unis l’année dernière a déclaré à son public captivé que l’émission était une question de gratitude.

“Je voulais en faire une émission sur la gratitude”, a déclaré Drake. “C’est une petite histoire que nous avons rassemblée : mon amour profond pour ma famille, pour mes chers amis et chacun d’entre vous qui me soutenez depuis longtemps.”

Enfiler des cornrows tout en portant un jean baggy et un maillot de basket Jimmy Brooks bleu et jaune – un clin d’œil à ses jours en tant qu’acteur dans la série dramatique pour adolescents “Degrassi” – Drake a ouvert la performance avec “Over My Dead Body” en tant qu’invités célèbres tels que Justin et Hailey Bieber, ancien MVP de la NBA et star actuelle des Brooklyn Nets Kevin Durant, la star de la NFL Odell Beckham Jr., les rappeurs A$AP Ferg et A Boogie wit da Hoodie ont regardé.

Assis sur un lit placé à droite de la scène, sur le modèle de sa chambre dans le sous-sol de sa mère à Toronto où il a dit qu’il écrivait des chansons, Drake a entonné plusieurs de ses tubes de la face B au tempo lent tels que “Wu-Tang Forever”, “Trust Problèmes », « Pratique » et « Feel No Ways ».

Il a également chanté sa coupe profonde la plus populaire, “Marvin’s Room”, alors que la foule debout le rejoignait mot pour mot avant de passer à son crochet de “Say Something” de Timbaland alors que le rythme de “Marvin’s Room” continuait.

Alors que l’ensemble de la chambre s’estompait et que la lumière se déplaçait vers le côté gauche de la scène, révélant une salle de conférence, Drake s’est changé en un sweat à capuche en cuir noir avec son symbole de hibou OVO. Le rappeur s’est tenu devant un interprète jouant un directeur de maison de disques qui a noté avec scepticisme qu’il était “intéressant” qu’il était un rappeur du Canada, avant de dire : “D’accord, voyons ce que vous avez.” (Drake rappellera plus tard à la foule comment toutes les grandes maisons de disques de New York l’ont transmis.)

En commençant par “Best I Ever Had”, le succès R&B qui a lancé sa carrière, il a poursuivi son parcours musical avec les premiers tubes de l’ère Young Money tels que Headlines, “HYFR”, “Started From the Bottom” et “I’m sur une.” La foule a également fait deux pas vers ses disques plus dansants comme “Massive” du projet “Honestly, Nevermind” de l’année dernière, ainsi que “Hold On, We’re Going Home”, “One Dance”, “Passionfruit” et “In Mes sentiments.”

La dernière étape du set de 90 minutes s’est ouverte sur une performance surprise du collectif de rap populaire de Harlem du début des années 2000, The Diplomats, qui mettait en vedette Drake portant le sweat à capuche et le bandeau roses emblématiques de Cam’ron. Il a ensuite été rejoint par 21 Savage pour interpréter des chansons telles que “Rich Flex”, “Spin Bout You” et “Knife Talk” de leur projet commun, “Her Loss”, sorti en novembre.

Le slogan de longue date de l’Apollo est “Où naissent les étoiles et naissent les légendes !” C’était donc stratégique ou fortuit qu’il ait terminé le spectacle avec “Legend”. Bien qu’il soit peut-être trop tôt pour le draper du surnom de légende à la manière des icônes d’Apollo Walk of Fame telles que Michael Jackson, Prince, Aretha Franklin James Brown, il ne laisse aucun doute sur le fait qu’il est sur la bonne voie.

___

Suivez le journaliste de divertissement d’Associated Press Gary Gerard Hamilton à: @GaryGHamilton sur toutes ses plateformes de médias sociaux.

Gary Gerard Hamilton, Associated Press

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

DivertissementMusique