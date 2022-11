Drake investit 100 millions de dollars dans la relance du carnaval d’art Luna Luna 1987 | Actualités Ents & Arts

Drake a promis 100 millions de dollars (84 millions de livres sterling) de sa fortune pour soutenir le redémarrage d’un carnaval d’art qui présentait des œuvres de Keith Haring, David Hockney et Roy Lichtenstein en 1987.

Luna Luna était un musée en plein air et un parc d’attractions ouvert aux visiteurs à Hambourg, en Allemagne, du 4 juin au 31 août 1987.

L’artiste autrichien André Heller a collaboré avec 32 artistes qui ont créé des sculptures et des installations colorées et originales pour le projet.

Jean-Michel Basquiat a conçu une grande roue composée de ses dessins, tandis que Haring a créé un carrousel peint avec ses personnages et symboles de bande dessinée emblématiques.

Image:

Le festival ouvrira l’année prochaine



L’artiste britannique Hockney a créé une installation de forêt enchantée sur une construction de pavillon temporaire.

Le parc d’attractions devait faire le tour de l’Europe après son été réussi à Hambourg, mais il a été fermé en raison de problèmes de propriété et de poursuites judiciaires associées.

Heller a finalement vendu Luna Luna pour 6 millions de dollars (5 millions de livres sterling) en 1990 à la Fondation Stephen et Mary Birch, mais elle était toujours en proie à des problèmes juridiques.

Les installations ont passé 15 ans enfermées dans un parc au Texas jusqu’à ce que Drake et sa société d’arts et de divertissement DreamCrew s’impliquent.

Le rappeur, dont le vrai nom est Aubrey Drake Graham, et le directeur créatif Michael Goldberg prévoient maintenant de restaurer les œuvres d’art du parc, de créer une équipe pour organiser les œuvres et de préparer une tournée mondiale.

“Quand j’ai entendu parler de Luna Luna pour la première fois, j’ai été époustouflé”, a ajouté Drake dans un communiqué. “C’est une façon tellement unique et spéciale de découvrir l’art. C’est une grande idée et une opportunité qui s’articule autour de ce que nous aimons le plus : rassembler les gens.”

Un documentaire sur la restauration est actuellement en préparation, et Luna Luna devrait ouvrir ses portes à Los Angeles fin 2023 avant une tournée nord-américaine puis mondiale.