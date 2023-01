Drake interrompt le concert après la chute d’un ventilateur du balcon, aucune blessure majeure n’a été signalée

Drake a dû interrompre son concert dimanche soir à l’Apollo à New York après qu’un fan soit tombé de la mezzanine dans l’orchestre.

La personne n’a subi aucune blessure majeure, selon un communiqué publié par The Apollo.

“Malheureusement, hier soir, un incident s’est produit avec un membre du public qui a atterri dans l’orchestre depuis la mezzanine inférieure”, indique le communiqué.

La déclaration a continué: “DRAKE, APOLLO ET SIRIUSXM A ARRÊTÉ LE SPECTACLE IMMÉDIATEMENT LORSQUE L’APPRENTISSAGE D’UNE BLESSURE POTENTIELLE DU FAN ET LES PROTOCOLES STANDARD ONT ÉTÉ PRISES. ILS ONT ÉTÉ VUS IMMÉDIATEMENT PAR EMS SUR LE SITE. LE FAN ET LES AUTRES MEMBRES DU PUBLIC ONT SIGNALÉ QU’ILS VAIENT BIEN. AUCUN MAJEUR DES BLESSURES ONT ÉTÉ SIGNALÉES.”

L’Apollo a noté qu’ils continueraient à enquêter sur l’incident.

Lors du concert SiriusXM de samedi, le rappeur a teasé un nouvel album et une possible tournée été 2023.

“J’ai pensé à un tas de choses dans la vie, mais en ce moment, aucune de ces choses n’arrête de faire de la musique pour vous”, a déclaré Drake à la foule passionnée. “J’espère que je pourrai susciter plus d’émotions pour toi, peut-être cette année – je pourrais m’ennuyer et en faire une autre.”

Drake a noté que c’était sa première émission depuis environ cinq ans et a déclaré plus tard: “Je serai souvent sur la route cette année.”

Drake a sorti son dernier album à l’été 2022. “Honestly, Nevermind” propose de la musique house plutôt que le rap hip-hop classique de Drake. L’album était dédié à Virgil Abloh le créateur décédé en 2021.

“Je suis arrivé ici en étant réaliste. Je ne suis pas arrivé ici en étant aveugle. Je sais quoi et surtout quoi et qui est à mes côtés. Honnêtement… Peu importe”, a écrit une note écrite par Drake sur l’album.

“DÉDIÉ À NOTRE FRÈRE V”, conclut la note.

