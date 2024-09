Drake Hogestyn, star de longue date de « Days of Our Lives », est décédé à 70 ans

« C’est le cœur lourd que nous annonçons le décès de Drake Hogestyn », peut-on lire. « Il a été confronté à la situation difficile de sa vie lorsqu’on lui a diagnostiqué un cancer du pancréas, mais il a relevé le défi avec une force et une détermination incroyables. Après avoir livré un combat incroyable, il est décédé paisiblement entouré de ses proches. Il était le mari, le père, le papa et l’acteur le plus incroyable. Il adorait jouer pour le Jours public et partager la scène avec les meilleurs acteurs, équipes et équipe de production du secteur. Nous l’aimons et il nous manquera tous les jours de notre vie.

« Hogey était le meilleur joueur d’équipe et il n’y a pas assez de mots pour exprimer à quel point il nous manquera. Son impact sur notre émission, personnellement et professionnellement, a été profond et restera à jamais inégalé », a déclaré Corday.

« Il était drôle, généreux et attentionné. Il se souciait de chaque scène, de chaque personne. Il aimait Days, les fans, et partageait cette passion avec tout le monde sur le plateau », a-t-elle écrit sur Instagram . « Mon cœur se brise pour sa famille, ils représentaient tout pour lui. Il faisait tellement partie de ma vie à Days. Il me manquera terriblement et je chérirai chaque histoire, chaque blague et chaque câlin.

Kristian Alfonso, qui incarnait Hope Williams Brady dans le programme, a également rendu hommage

« Je me souviendrai toujours de toi comme d’un père, d’un mari et d’un ami cher et aimant, mais surtout d’un être humain incroyable et passionné, généreux et immensément gentil, toujours … Merci pour l’amour que tu nous as donné à tous tous les jours, Drake sur le plateau et en dehors. , tu as toujours été notre héros », a-t-elle écrit sur Instagram.

Génie Francis, qui jouait Diana Colville dans Jours de 1987 à 1989, écrit le X: « Tellement triste d’apprendre le décès de Drake Hogestyn. Un homme si merveilleux et si gentil. Ce fut un plaisir de travailler avec lui. J’ai toujours aimé à quel point il aimait sa femme et ses enfants.

Christophe Sean, qui a joué le rôle du fils illégitime de John, Paul Narita, a écrit sur X : « Je t’aimerai toujours. Tu étais plus que mon père à la télévision, à mes yeux tu étais mon père. Merci pour tout ce que vous m’avez appris et l’amour que vous m’avez donné. Le monde a perdu un véritable héros. Je te manque et je t’aime tellement Drake. Repose en paix papa.