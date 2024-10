Drake Hogestyn, John Black dans « Days of Our Lives », est décédé à 70 ans – National

Drake Hogestyn, le Les jours de nos vies star qui est apparue dans la série pendant 38 ans, est décédée samedi, a confirmé sa famille. Il avait 70 ans.

L’acteur a reçu un diagnostic de cancer du pancréas et sa famille a déclaré dans un communiqué que Hogestyn était décédé après avoir « mené un combat incroyable » contre la maladie.

« Il était le mari, le père, le papa et l’acteur le plus incroyable. Il adorait jouer pour le Jours public et partager la scène avec les plus grands acteurs, équipes et équipe de production du secteur », poursuit le communiqué, signé « The Hogestyn Family ». « Nous l’aimons et il nous manquera tous les jours de notre vie. »

Hogestyn est décédé la veille de ce qui aurait été son 71e anniversaire.

L’acteur a joué le personnage bien-aimé de John Black dans plus de 4 200 épisodes du feuilleton populaire, qu’il a rejoint en 1986. Il a fait irruption dans le monde de la télévision quatre ans auparavant avec un rôle dans Sept épouses pour sept frères. Il est apparu dans plusieurs autres projets tout au long de sa carrière, mais il est surtout synonyme de son rôle de longue date dans un feuilleton.

Sa dernière apparition dans la série a eu lieu dans un épisode diffusé le 9 septembre. Les jours de nos viesJohn et Marlena Evans de Hogestyn (joués par Deidre Hall) formaient un super couple de longue date.

« C’est une période très difficile pour nous tous », a déclaré Ken Corday, producteur exécutif de Les jours de nos vies. « Hogey était le meilleur joueur d’équipe et il n’y a pas assez de mots pour exprimer à quel point il nous manquera. Son impact sur notre émission, personnellement et professionnellement, a été profond et restera à jamais inégalé.

Hogestyn laisse dans le deuil son épouse Victoria; leurs quatre enfants, Rachael, Ben, Whitney et Alexandra et leurs partenaires ; et sept petits-enfants.

Avant son incursion dans le métier d’acteur, Hogestyn était joueur de baseball et jouait pour une équipe de ligue mineure affiliée aux Yankees de New York.

Plusieurs Les jours de nos vies Les acteurs ont partagé des hommages à Hogestyn sur les réseaux sociaux, notamment Alison Sweeney, qui a joué Sami Brady jusqu’en 2014.

« Drake était un homme incroyable. Il était drôle, généreux et attentionné. Il se souciait de chaque scène, de chaque personne. Il aimait Days, les fans, et partageait cette passion avec tout le monde sur le plateau », a écrit Sweeney sur Instagram. « Mon cœur se brise pour sa famille, ils représentaient tout pour lui. Il occupait une place tellement importante dans ma vie à Days. Il me manquera terriblement et je chérirai chaque histoire, chaque blague et chaque câlin.

Kristian Alfonso, qui jouait Hope Williams Brady, a partagé un montage vidéo contenant des photos d’elle et de Hogestyn. Dans la légende, elle a écrit que Hogestyn était un « héros » pour le casting.

« Je me souviendrai toujours de toi comme d’un père, d’un mari et d’un ami cher et aimant, mais surtout d’un être humain incroyable et passionné, généreux et immensément gentil, toujours », a-t-elle écrit sur Instagram.