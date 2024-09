Drake Hogestyn de Days of Our Lives est mort à 70 ans

Nous sommes profondément attristés d’annoncer que Les jours de nos vies La star Drake Hogestyn est décédée le 28 septembre, à l’âge de 70 ans. L’acteur de jour bien-aimé n’était qu’à un jour de son 71e anniversaire.

La famille de Hogestyn a publié une déclaration expliquant que leur proche avait succombé à un cancer du pancréas après « avoir mené un combat incroyable ». Ils se souvenaient de lui comme d’un « mari, père, papa et acteur extraordinaire ».

– Les jours de nos vies (@DaysPeacock) 29 septembre 2024

Les jours de nos vies Le producteur exécutif Ken Corday a déclaré : « C’est une question très difficile pour nous tous. Hogey était l’homme d’équipe par excellence et il n’y a pas assez de mots pour exprimer à quel point il nous manquera. Son impact sur notre émission, personnellement et professionnellement, a été profond et restera à jamais inégalé.

Christopher Sean, qui incarnait Paul, le fils de Hogestyn à l’écran, a publié un hommage sincère sur les réseaux sociaux après l’annonce de la nouvelle et a déclaré : « Tu étais plus que mon père à la télévision, à mes yeux tu étais mon père. »

Je vous aimerai toujours. Tu étais plus que mon père à la télévision, à mes yeux tu étais mon père. Merci pour tout ce que vous m’avez appris et l’amour que vous m’avez donné. Le monde a perdu un véritable héros. Je te manque et je t’aime tellement Drake. Repose en paix papa.

« Continuez à vous balancer vers les clôtures. » Drake Hogestyn – Christopher Sean 🇺🇸 🇯🇵 (@ChristopherSean) 29 septembre 2024

Hogestyn est né à Fort Wayne, Indiana, et a joué dans la Ligue majeure de baseball avant qu’une blessure ne change son chemin dans la vie. Après s’être lancé dans une recherche de talents, il s’est retrouvé plongé dans une carrière d’acteur à Los Angeles, décrochant de nombreux rôles aux heures de grande écoute, dont son premier, Sept épouses pour sept frères.

La vie a changé pour toujours lorsque Hogestyn a auditionné et remporté le rôle de John Black dans la série NBC. Les jours de nos vies. Il a fait ses débuts le 24 janvier 1986 dans un feuilleton qui n’était censé durer que quelques mois… mais a duré près de quatre décennies après que Black se soit révélé être le mari présumé mort de Marlena Evans, Roman Brady. Bien que le nom de son personnage et son scénario aient changé au fil des ans, Hogestyn a gagné une place particulière dans le cœur des fans de jour.

Hogestyn laisse dans le deuil son épouse, Victoria, et leurs quatre enfants Rachael, Ben, Whitney, Alexandra, leurs conjoints et ses sept petits-enfants.

Nous tous ici chez SOAPS présentons nos sincères condoléances aux proches et aux collègues de Hogestyn.

