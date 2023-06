Drake, GloRilla et Lizzo en tête des nominations aux BET Awards 2023

Les BET Awards sont de retour, et avec sept nominations, Canard est en tête du peloton.

Il est presque temps de se réunir et de regarder en famille. Des stars de la musique, du cinéma et du sport se présenteront à Los Angeles le 25 juin pour « la plus grande soirée de la culture ». Jeudi, PARI a annoncé les nominés pour les BET Awards 2023.

Réservé et occupé, Drizzy est arrivé en tête avec des nominations pour le meilleur artiste masculin de hip-hop et le meilleur artiste masculin de R & B / Pop. Drake est une force en soi, mais ce sont ses collaborations qui l’ont propulsé au sommet. Lien avec 21 Sauvage a obtenu des nominations pour le meilleur groupe, album de l’année pour Sa perteet Viewer’s Choice Award pour « Jimmy Crook.”

Drake a obtenu deux autres nominations pour la meilleure collaboration et un autre nom du choix du spectateur pour son long métrage sur « Wait for U » avec Avenir et Tems.

L’année dernière, GloRilla a obtenu le titre d’artiste BET Amplified. Elle a remporté le prix de la meilleure artiste hip-hop révolutionnaire de l’année après avoir fait ses débuts en performance aux BET Awards 2022. Cette année, elle est juste derrière Drake avec six nominations.

Big Glo est en lice pour des prix dans les catégories de la meilleure artiste hip-hop féminine, du meilleur nouvel artiste, de l’album de l’année pour Quoi qu’il en soit, la vie est belle, et vidéo de l’année pour Demain 2 avec Cardi B. Comme Drake, GloRilla est en compétition contre elle-même dans la meilleure collaboration pour les chansons à succès avec HItkidd (« FNF Let’s Go ») et Cardi B (« Demain 2 »).

Lizzo et 21 Savage sont les troisièmes les plus nominés, avec cinq à leur actif. Beyoncé, Burna Boy, Ice Spice et SZA sont à égalité pour quatre nominations.

Cardi B, Coco Jones, FLO, AvenirJack Harlow, Kendrick Lamar, Maverick City Music & Kirk Franklin, et Tems sont en lice pour trois prix chacun.

En plus de tous ces favoris des fans, les téléspectateurs peuvent s’attendre à des célébrations # HipHop50 tout au long de l’événement en direct.

Selon le réseau, les «BET Awards sont la plate-forme ultime pour présenter les meilleurs, les plus brillants et les plus beaux aspects de l’expérience noire – honorant le présent et l’avenir de la musique noire, de la créativité et de l’esprit sportif, en célébrant la culture et en étant un moteur du changement social.

Découvrez la liste complète des nominés pour les BET Awards 2023 après le retournement !