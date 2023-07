Drake frappé par un téléphone lancé par un membre du public pendant un concert – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Gustavo Caballero/South Beach Photo/Shutterstock

Canard a été frappé par un téléphone portable pendant sa tournée avec 21 Sauvage a débuté le mercredi 5 juillet. Le rappeur « Too Good », 36 ans, interprétait une chanson solo émouvante lorsqu’un téléphone a volé dans les airs. Alors que Drake chantait la partie douce d’une de ses chansons, le téléphone est venu voler à travers la foire et a rebondi sur lui, avant d’atterrir quelque part hors de la scène.

Quelqu’un a lancé un téléphone à Drake sur scène lors de la soirée d’ouverture de sa tournée. pic.twitter.com/8el362JChS — Base pop (@PopBase) 6 juillet 2023

Pendant que Drake chantait sur le bord de la scène, on pouvait voir le téléphone se diriger vers la scène, et il semblait qu’il rebondissait sur sa poitrine. Après qu’il l’ait frappé, il bougea sa main, donnant presque l’impression qu’il essayait de l’attraper. Il regarda le téléphone atterrir finalement sur le côté de la scène. Bien qu’il ait semblé un peu surpris par le téléphone lancé sur lui, il a continué à jouer imperturbable et il a continué à chanter sans manquer un battement ni le reconnaître.

Le Si vous lisez ceci, il est trop tard rappeur était au milieu du premier concert de son Tout est flou tournée avec 21 Savage. Les deux sont en tournée ensemble après la sortie de leur album collaboratif de 2022 Sa perte, qui a chuté en novembre. Les deux rappeurs ont donné le coup d’envoi de l’étape nord-américaine au United Center de Chicago, et ils termineront la course en octobre à Columbus, Ohio.

Drake n’est pas le seul chanteur à s’être fait jeter un téléphone sur scène. Bébé Rexha a été frappée alors qu’elle se produisait à New York en juin, lorsqu’elle a été frappée au visage par un téléphone lancé par un fan. Le téléphone a laissé la chanteuse avec un assez mauvais œil au beurre noir, mais elle a partagé des mises à jour avec ses fans sur la façon dont elle se remet. Il ne semblait pas que Drake aurait des blessures visibles à cause du téléphone lancé sur lui.

D’autres chanteurs, comme P!nk s’est fait jeter les cendres de la mère d’un fan alors qu’elle se produisait pendant le British Summertime Festival. Elle avait l’air troublée, mais heureusement, elle n’était pas blessée. D’un autre côté cependant, AvaMax a été giflé par un fan, qui s’est précipité sur scène. Elle a dit que l’envahisseur de scène s’était gratté l’œil, quand il l’avait giflée.

