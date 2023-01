Drake fléchit les objets de la vente aux enchères de Pharrell dans “Jumbotron Sh * t”

Les rêves de Drake de ‘Omertà‘ se réaliser dans le ‘Jumbotron Merde‘ visuel alors qu’il présente des objets qu’il a récupérés de la vente aux enchères en ligne de Pharrell.

L’album commun de Drake et 21 Savage SA PERTE était l’album inattendu qui a rapidement gagné sa place sur le meilleur album de 2022. Drizzy était sous une forme rare tout au long de l’album et 21 Savage a réalisé une performance de tous les temps en passes décisives. Pour le déploiement, le duo a usurpé les déploiements et performances traditionnels, y compris une fausse performance SNL. Pour le “Flex riche« Drake a finalement publié certaines de ses séquences vidéo des mois précédant la sortie.

Drake fléchit des objets vintage de la vente aux enchères en ligne de Pharrell dans le visuel “Jumbotron Sh * t”

Drake revient sur ses images de caméra pour le “Jumbotron Merde» visuel mais avec une grosse surprise. Après que Pharrell et Jacob’s & Company aient vendu aux enchères des pièces fabriquées à la main pour Pharrell, beaucoup se sont demandé qui avait acheté les articles. Pour sa dernière vidéo, Drake montre ses pièces de la collection Pharrell Williams et Jacob & Co. d’une valeur de plus de 3 millions de dollars.

De nombreux fans se sont rapidement souvenus du rap de 6GOD à propos de ses rêves d’acheter les biens personnels d’autres artistes sur “Omertà”.

Bien que cela puisse être considéré comme un geste insignifiant, posséder ces pièces emblématiques est un rêve pour tout chef hip-hop. Il se trouve que Drake est celui qui pouvait se permettre de réaliser le rêve.

Mis à part les micros flexibles de la vente aux enchères, Drizzy donne un aperçu de 72 heures de sa vie à vivre avec des amis célèbres.