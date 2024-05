Drake fera des apparitions sur l’album de Camila Cabello après un échange de DM

Drake est sur le point de faire deux apparitions sur le prochain album de Camila Cabello, et tout cela grâce aux courageux DM de la chanteuse pop.

Panneau d’affichage a présenté le hitmaker « I LUV IT » pour un article publié mercredi 29 mai, dans lequel elle a révélé comment elle avait amené Drizzy à jouer dans son prochain film. C, XOXO projet.

Au cours de son interview, elle a expliqué que les images d’eux faisant du jet ski ensemble à Turks et Caicos avaient été prises lors d’une séance d’enregistrement et ne faisaient pas partie d’une aventure romantique.

« C’est le putain de GOAT, donc c’était comme viser les étoiles », a-t-elle déclaré, avant de rappeler qu’elle lui avait envoyé un message sur Instagram. «Je lui ai montré l’album quand je me suis senti suffisamment à l’aise et il l’a vraiment aimé. [The feature] est sorti d’un lieu non transactionnel. Il a eu cette idée d’une chanson intitulée « Hot Uptown », et j’avais l’impression d’être en ville. J’étais à Miami.

Le morceau a été terminé aux Îles Turques et Caïques, après quoi les 6 God auraient continué à chanter sur des synthés pendant deux minutes sur un intermède intitulé « Uuugly ».

« Il voulait faire quelque chose de plus pour l’album », a expliqué Cabello. « Pourquoi a-t-il sa propre chanson ? Parce qu’égoïstement, je veux juste entendre Drake sur mon propre album… J’aime ça pour moi – c’est comme cette ambiance rebelle. Qui a dit que je ne pouvais pas faire ça ? C’est Drake qui raconte ses conneries.

en rapport nouvelles Les fans de Drake pensent que Boi-1da fait allusion à une autre chanson dissidente de Kendrick Lamar 29 mai 2024

C’est en décembre dernier que Drizzy et Cabello ont commencé à attirer l’attention des paparazzi, même s’il s’avère maintenant que le duo venait juste de collaborer sur le nouvel album du chanteur « Shameless ».

Envie de pop a obtenu et partagé des images du couple traînant au Noah’s Ark Beach Club, l’un des lieux de rencontre préférés de Drake dans les Caraïbes.

Dans la publication sur les réseaux sociaux des Îles Turques et Caïques, on pouvait voir les deux hommes faire du jet ski ensemble en plus de discuter et de rire sur un bateau dans un bref extrait de la même rencontre.

La superstar canadienne aurait commencé à suivre le chanteur de 26 ans au printempsaprès qu’elle a partagé un selfie miroir en ligne et a cité sa chanson « Search & Rescue » en légende : « Emmenez-moi hors du Club. Sortez-moi du piège. Retirez-moi du marché. Retirez-moi de la carte. J’essaie de participer à la discussion de groupe et de leur dire que c’est terminé.