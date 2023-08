Drake fait une blague à Sophie Brusseaux lors d’une interview Sidetalk

Drake a récemment poursuivi son interview intéressante dans un club de strip-tease de New York où il a fait des blagues sur sa petite maman et sur une ville où les « tings » sont répandus.

Dernièrement, les choix d’interview de Drake ont fait l’objet de conversations sur Internet. Plus récemment, son choix de s’asseoir avec TikToker devenu podcasteur Bobbi Althoff a suscité la controverse alors que les critiques se demandaient pourquoi il discuterait avec quelqu’un qui ne faisait pas « partie de la culture ».

Malgré cela, dimanche, il a choisi un autre point de vente non traditionnel avec lequel discuter, Sidetalk NYC.

Diaphonie a déjà discuté avec les fans de Drizzy en dehors de son concert avant de suivre et de parler au rappeur lui-même.

À la manière de Drizzy, le Diaphonie l’interview a été réalisée au célèbre club de strip-tease de New York, Starlets, où le rappeur a déjà fait allusion à son inclusion dans Travis Scott’s utopie album.

Le 6 Dieu a lancé l’interview en criant sa petite maman Sophie Brussaux et en confirmant la nouvelle récente qu’il a acheté une bague portée par 2Pac.

« Sidetalk nous sommes ici, je porte la bague de Pac. Ils ont ma petite maman sur le mur là-bas », a plaisanté Drake dans l’interview.

Si vous avez déjà visité ce club de gentlemen en particulier, vous savez qu’il existe un mur de la renommée mettant en vedette les danseurs les plus chauds et les plus célèbres du club.. Complexe rapporte que Brusseaux n’était barman qu’au club de strip-tease, mais elle pourrait être mise en valeur à l’intérieur de l’établissement.

Après récemment envoyer plus de coups chez Pusha T qui a d’abord révélé avoir eu un enfant avec Brussaux, la blague tombe à pic.

De plus, dans la courte interview, Drake révèle le trait n ° 1 qu’il recherche chez les femmes et quelles villes ont le plus de « tings ».

Vous pouvez regarder l’interview complète déséquilibrée ci-dessous.