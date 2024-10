Drake fait le clown par Charlamagne Tha God à cause du discours de faux amis

Drake a définitivement « mal » suite au bœuf de Kendrick Lamar, du moins d’après Charlamagne Tha God le voit.

Au cours du week-end, Drizzy s’est rendu à une fête à Toronto et a pris le micro pour expliquer comment des amis peuvent vous trahir avant de lancer « Me, Myself & I » de Beyoncé.

Tout en discutant du discours sur Le club du petit déjeuner Lundi 7 octobre, l’animateur de radio a partagé ses réflexions sur ce moment, affirmant que cela montre clairement à quel point il se sent blessé à la suite de son combat très médiatisé.

«C’était de loin l’un des trois moments les plus beiges de l’histoire des peaux claires. Je pensais que l’exécution de cette bataille par Kendrick était impeccable – la stratégie, les chansons, tout – mais je ne pensais pas que cela avait eu autant d’impact sur Drake », a-t-il déclaré.

« Drake a mal ! Oh mon Dieu! Il est blessé ! Vous ne pouvez pas vous lancer dans une frénésie de désabonnement, puis monter sur scène et pleurer de ne pas avoir de vrais amis ou quoi que ce soit d’autre et vous lancer dans « Me, Myself & I » de Beyoncé. Quand je vous dis que Kendrick Lamar a mis son pied jusqu’au cul de Drake… »

« Une chose à propos de Nostalgia, cette fête ici, mes vrais amis sont définitivement dans le bâtiment », a déclaré Drake dans son discours initial.

« Mais je vais vous le dire, vous allez arriver à un point dans la vie où les gens que vous pensiez être des amis, ou des gens que vous pensiez proches de vous, pourraient changer, ils pourraient essayer de se battre avec vous, ils pourraient vous poignarder. vous à l’arrière, ils pourraient vous faire beaucoup de choses.

« Vous arriverez à cette réalisation. Où que vous soyez dans la vie, vous y êtes probablement allé et vous y serez encore. Ainsi va la vie.

« Mais écoute, parfois c’est toi et toi seul, tout seul. Parfois, c’est toi seul avec tes pensées.

en rapport nouvelles Top5, affilié à Drake, menace de tirer sur Kendrick Lamar s’il visite Toronto 7 octobre 2024

Dans d’autres nouvelles sur scène liées à Drake, Kanye West a récemment remercié Drizzy de l’avoir aidé à écrire certaines de ses rimes, marquant un autre rebondissement dans leur querelle récurrente et récurrente.

Yeezy et Ty Dolla $ign se sont produits en Chine la semaine dernière pour leur deuxième Vautours expérience d’écoute dans le pays.

Dans une vidéo de l’émission qui n’a commencé à circuler que jeudi 3 octobre, on peut entendre Kanye montrer son amour à Drake pour son aide en studio lors de l’interprétation de son 2018. vous coupez « Yikes ».

« Je veux remercier Drake d’avoir écrit ce refrain pour moi », a-t-il déclaré lors de l’intro du morceau.