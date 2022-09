Drake et LeBron James poursuivis pour 10 millions de dollars pour un film TIFF

Le musicien canadien Drake, le champion de basketball LeBron James et le rappeur Future sont poursuivis pour 10 millions de dollars pour un litige de propriété intellectuelle entourant un documentaire du Festival international du film de Toronto (TIFF).

«Black Ice», dont la première est toujours prévue au TIFF ce week-end au Roy Thomson Hall, examine l’histoire du racisme anti-noir dans le hockey, des ligues ségréguées à ce jour.

Le projet est réalisé par le nominé aux Oscars Hubert Davis et produit par LeBron James, Drake, Future et Maverick Carter.

Le 4 septembre, Bill Hunter, ancien chef de la NBA Players Association, a déposé des documents judiciaires à New York obtenus par CTV News Toronto indiquant qu’il devait 10 millions de dollars en dommages-intérêts ainsi qu’une partie des bénéfices du film.

Avant la conception du documentaire, Hunter a cherché à produire un film basé sur l’histoire et a conclu une entente avec les auteurs de « Black Ice : L’histoire perdue de la Ligue de hockey de couleur des Maritimes, 1895-1925 », le 2 mars 25, 2019 pour acheter les droits de propriété intellectuelle.

Les documents judiciaires indiquent que les célébrités et leurs sociétés de divertissement ont violé les droits exclusifs de Hunter de développer un film ou une adaptation audiovisuelle sur la Colored Hockey League, où se trouvaient les meilleurs joueurs noirs du Canada de 1895 aux années 1930.

« Bien que les accusés Lebron James, Drake et Maverick Carter soient connus et renommés dans leurs domaines respectifs du basket-ball et de la musique, cela ne leur donne pas le droit de voler la propriété intellectuelle d’autrui. Pourtant, c’est exactement ce qui s’est passé ici », lisent les documents.

Le rappeur Drake fait des gestes après avoir regardé un match de NBA Basketball Western Conference Play-In le mercredi 19 mai 2021. (AP Photo/Mark J. Terrill)

Hunter affirme que les célébrités ont conclu un accord avec les auteurs du livre sur lequel le documentaire est basé dans son dos.

Une fois que Hunter a entendu parler de l’accord, il a déclaré que les accusés avaient affirmé que “Black Ice” n’avait pas violé ses droits exclusifs parce que le projet était un documentaire.

“Un documentaire est toujours un” film “et une” adaptation audiovisuelle “, et toute affirmation contraire est absurde et faite de mauvaise foi”, indiquent les documents judiciaires.

George et Darril Fosty, auteurs du livre sur lequel le documentaire est basé, ainsi que leur société d’édition Stryker Indigo, sont également répertoriés comme accusés. Hunter affirme qu’ils sont responsables de la “double vente injustifiée” des droits sur “Black Ice”.

Les accusés n’ont pas fourni de commentaires immédiats sur les documents déposés au tribunal.

“Black Ice” devrait commencer à être visionné au TIFF le 10 septembre.