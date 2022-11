Drake et Houston mènent les Ravens devant les Saints pour une 3e victoire consécutive

NOUVELLE-ORLÉANS (AP) – Le Kenyan Drake s’est précipité pour 93 verges et deux touchés, Justin Houston a eu une interception pour accompagner son troisième match consécutif avec plusieurs sacs, et les Ravens de Baltimore ont battu les Saints de la Nouvelle-Orléans 27-13 lundi soir.

Lamar Jackson a réussi un touché et a frustré la Nouvelle-Orléans (3-6) avec sa mobilité, se précipitant sur 82 verges et présentant une série de sauts et de mouvements de rotation tout en aidant Baltimore (6-3) à remporter sa troisième ligne droite et à rester au sommet de l’AFC. North, un match devant Cincinnati.

Les Saints sont entrés dans le match avec une chance de faire match nul à trois au sommet de la NFC Sud anémique avec Atlanta et Tampa Bay. Au lieu de cela, ils ont été surclassés par une équipe de Baltimore manquant plusieurs partants offensifs, dont l’ailier rapproché Mark Andrews et le porteur de ballon Gus Edwards.

Les Ravens ont converti neuf des 15 troisièmes essais et totalisé 319 verges. Les Saints étaient 3 sur 11 au troisième essai et ont terminé avec 243 verges. Baltimore a possédé le ballon pendant 37:47.

Andy Dalton a réussi 210 verges et le seul touché de la Nouvelle-Orléans à l’ailier rapproché Juwan Johnson, qui est entré alors que le match était pratiquement hors de portée au quatrième quart. Alvin Kamara a été limité à 62 verges de mêlée, sa plus faible production en cinq matchs.

Dalton a été limogé quatre fois et son interception est venue sur une passe de Brent Urban. Le jeu a mis en place le deuxième TD de Drake.

La défense de Baltimore étouffait les quatre premières possessions de la Nouvelle-Orléans, limitant les Saints à 13 jeux combinés.

Par conséquent, l’endurance de la défense de la Nouvelle-Orléans a été testée alors que l’unité a affronté l’insaisissable Jackson pendant 19:31 de la première mi-temps. L’étoile QB de Baltimore n’a pas laissé ce temps se perdre.

Tout en roulant à droite, il a trouvé l’ailier rapproché Isaiah Likely exécutant un motif de drapeau pour un score de 24 verges pour porter le score à 7-0 au premier quart.

Au deuxième quart, Jackson a orchestré un entraînement de 12 jeux et 81 verges au cours duquel il a couru pour des gains de 7, 16 et 12 verges. Drake a couronné le tout en courant dans la zone des buts pratiquement intacte à un mètre pour une avance de 14-0.

Wil Lutz a inscrit les Saints sur le tableau avec un panier alors que le temps expirait dans la mi-temps – mais pas avant que Dalton ait renversé le receveur ouvert Maquez Callaway dans la zone des buts.

Jackson a terminé 12 des 22 passes pour 133 verges sans interception.

SOUVENIR DES MOULINS

Les Saints ont organisé une cérémonie à la mi-temps en l’honneur du regretté secondeur Sam Mills, qui a été intronisé à titre posthume au Pro Football Hall of Fame l’été dernier.

Rickey Jackson, Willie Roaf et Morten Andersen, ainsi que le secondeur Pat Swilling, qui faisait partie du célèbre corps de secondeurs “Dome Patrol” qui comprenait également Jackson, Mills et Vaughan Johnson, apparaissaient sur le terrain avec des vestes dorées.

Leur entraîneur, Jim Mora, est également apparu alors qu’un montage vidéo des faits saillants de Mills ‘Saints était diffusé sur les panneaux vidéo du Superdome.

BLESSURES

Ravens : Le plaqueur droit Morgan Moses a attiré l’attention sur le terrain au cours du troisième quart.

Saints: Le centre Erik McCoy a dû être aidé hors du terrain en raison d’une blessure au mollet à la fin du deuxième quart. Pete Werner a été transporté au vestiaire au troisième quart avec une blessure à la cheville. L’ailier défensif Marcus Davenport est parti en seconde période avec une blessure au mollet.

SUIVANT

Ravens: Après un bye, accueillez Carolina le 20 novembre.

Saints : Visitez Pittsburgh le dimanche.

___

AP NFL : https://apnews.com/hub/nfl et https://twitter.com/AP_NFL

Brett Martel, Associated Press