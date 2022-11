Drake et 21 Savage poursuivis en justice par Vogue pour de fausses couvertures de magazines

Alors que Drake et 21 Savage pourraient recevoir des éloges pour certains aspects du déploiement de leur album, le magazine Vogue n’est pas amusé par les bouffonneries des rappeurs.

L’album collaboratif de Drake et 21 Savage Her Loss provoque l’hystérie avec leur ombre envers Kanye West, Megan Thee Stallion et le mari de Serena Williams, recueillant des réponses respectives.

Comme indiqué précédemment pour promouvoir l’album, le duo a usurpé les déploiements d’albums traditionnels en faisant de fausses couvertures de magazines Vogue, une fausse interview de Howard Stern, une fausse performance SNL, une fausse session NPR Tiny Desk et une fausse performance en studio COLORS.

Le duo a été salué pour sa créativité et a récemment attiré l’attention d’Howard Stern lui-même.

Howard Stern loue Drake et 21 Savage

Stern a récemment pris les ondes pour féliciter Drake et 21 pour la fausse interview qui, selon lui, semblait tout à fait authentique.

L’animateur de radio a également souligné que la parodie était si pertinente que certains organes de presse comme Bonne journée Atlanta ne savait pas que c’était faux et l’a signalé comme la vraie affaire.

Et tandis que Stern fait l’éloge de Drake et 21 Savage, un magazine annoncé intente une action en justice.

Vogue dépose un procès de 4 millions de dollars contre Drake et 21 Savages Fake Vogue Magazine Cover

Lorsque Drake a publié une couverture fictive de Vogue mettant en vedette lui-même et 21 Savage, les fans ne savaient pas que c’était un gadget à promouvoir Sa Perte.

De plus, la couverture a été collée dans toute la ville de New York comme si elle était réelle et a été distribuée aux fans. Malheureusement pour les rappeurs, Condé Nast, propriétaire de Vogue, n’est pas satisfait de la fausse couverture et ils ont intenté une action en justice.

Selon TMZVogue et Anna Wintour “n’ont pas approuvé [“Her Loss”] de quelque manière que ce soit », bien que Drake ait remercié Anna dans sa légende.

En réponse, Condé Nast a intenté une action en justice de 4 millions de dollars pour cette cascade qui pourrait s’avérer être un moment énorme pour une utilisation équitable dans la création de contenu. TMZ ajoute que l’équipe de Drake serait surprise et confuse par le procès car “tant d’autres organisations – y compris Howard Stern et la série Tiny Desk de NPR – ont toutes sauté à bord et se sont amusées avec.”

Êtes-vous « surpris et confus » que Vogue poursuive Drake et 21 Savage ?