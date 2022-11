Drake et 21 Savage ont reçu l’ordre d’arrêter d’utiliser la fausse couverture “Vogue”

Un juge fédéral a émis une ordonnance restrictive pour que Drake et 21 Savage cessent la promotion et l’utilisation de leur fausse couverture “Vogue”.

L’album collaboratif de Drake et 21 Savage SA PERTE provoque le chaos à chaque tournant. Des paroles calomniant vos personnalités publiques préférées au faux déploiement de l’album, les gens sont stressés. Certaines personnes comme Howard Stern ont découvert qu’elles avaient été utilisées dans le faux déploiement et l’ont apprécié.

Howard aurait peut-être été le seul à apprécier le déploiement en tant que Vogue a déposé une plainte de 4 millions de dollars pour le faux Vogue couverture en circulation.

Un juge émet une ordonnance d’interdiction pour empêcher Drake et 21 Savage d’utiliser une fausse couverture “Vogue” pour promouvoir “SA PERTE”

Vogue l’éditeur Condé Nast a poursuivi Drake et 21 Savage pour 4 millions de dollars pour violation du droit d’auteur pour leur fausse couverture. La couverture a été collée autour de New York et a également été distribuée dans les coins de New York et de Los Angeles. Lorsque Drake a initialement publié la couverture, il a même remercié Anna Wintour, ce qui a peut-être été la goutte d’eau. Le juge Jed S. Rakoff a décidé que les jumeaux perfides devaient cesser immédiatement d’utiliser la couverture par le biais d’une ordonnance d’interdiction. Selon Forbesle juge Rakoff a également révélé que Condé Nast avait une “probabilité de succès” dans son procès, car il a été “irrémédiablement lésé” par la fausse couverture de Drake et 21 Savage.