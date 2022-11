Drake et 21 Savage mettent fin à l’utilisation des marques Vogue pour promouvoir leur nouvel album

Drake et 21 Savage ont cessé d’utiliser les marques Vogue pour promouvoir leur nouvel album n°1 Sa perteet a accepté une injonction préliminaire contre la reprise de leur campagne.

Selon un dossier déposé jeudi auprès du tribunal de district américain de Manhattan, les rappeurs ont reconnu avoir distribué une couverture contrefaite et une version contrefaite du magazine de mode sans l’autorisation de l’éditeur Vogue Conde Nast.

Le dossier indique qu’ils ont “volontairement cessé” la campagne de marketing à l’origine du procès de Conde Nast le 7 novembre et supprimeront les références Vogue des sites Web et des plateformes de médias sociaux qu’ils contrôlent, ainsi que des rues et des bâtiments.

Drake et 21 Savage n’ont pas reconnu de responsabilité ou d’acte répréhensible et ont accepté l’injonction pour éviter des coûts inutiles, selon le dossier.

Le juge de district américain Jed Rakoff avait émis une ordonnance d’interdiction temporaire contre le duo le 9 novembre, affirmant que la contrefaçon de marque de Conde Nast et les allégations de publicité mensongère réussiraient probablement.

Drake et Anna Wintour assistent à l’émission Serena Williams Signature Statement by HSN le 15 septembre 2015 à New York. Le rappeur a utilisé une fausse couverture du magazine Vogue pour promouvoir son dernier album et a suggéré que Wintour, rédacteur en chef de longue date de Vogue, le soutienne. (Grant Lamos IV/Getty Images)

Une conférence judiciaire est prévue pour le 22 décembre. Conde Nast, également connu sous le nom d’Advance Magazine Publishers Inc, a demandé au moins 4 millions de dollars de dommages et intérêts.

Les avocats des rappeurs et de Conde Nast n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Le faux magazine Vogue présentait Drake et 21 Savage sur la couverture, et leur campagne comprenait une suggestion selon laquelle ils avaient le soutien de la rédactrice en chef de longue date de Vogue, Anna Wintour.

Sa perte est sorti le 4 novembre. Il a fait ses débuts au n ° 1 du palmarès des albums Billboard 200 pour la semaine se terminant le 19 novembre.