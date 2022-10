Drake et 21 Savage annoncent un album commun “Her Loss”

Drake et 21 Savage sont des amis et collaborateurs de longue date, et maintenant, ils font monter les enchères en sortant un album entier ensemble.

Le natif de Toronto et le rappeur d’Atlanta sortiront leur album commun, intitulé Sa pertele vendredi 28 octobre. La date et le titre ont été révélés pour la première fois dans le nouveau clip de “Jimmy Cooks”, la plus récente collaboration du duo sur l’album de Drake. Honnêtement, ça ne fait rien.

Lorsque Drake a annoncé pour la première fois que le clip “Jimmy Cooks” sortirait le jour du 30e anniversaire de 21, les fans ont immédiatement commencé à spéculer en ligne sur le fait qu’un album commun était en préparation. Drake a également surpris les supporters mercredi lorsqu’il est apparu à l’improviste lors d’un concert de 21 Savage dans sa ville natale d’Atlanta.

Au fil des ans, Drake et 21 ont travaillé ensemble à plusieurs reprises, se réunissant pour des morceaux bien-aimés comme “Knife Talk”, de Drake’s Amant certifié, et “M. Right Now” de 21 et de l’album de Metro Boomin Mode sauvage II. Ils ont également collaboré sur les chansons “Sneakin'” et “Issa”.

Quant à ce que les fans peuvent attendre du projet, le duo n’a pas beaucoup annoncé sur l’album, laissant un air de mystère entourant le projet très attendu. Sans plus d’informations sur l’album, une chose est sûre : avec un nom comme Sa perteil y aura sûrement des airs incroyablement toxiques sur nos ondes la semaine prochaine.