Drake envoie de l’amour à Meek Mill sur un nouvel album 3 ans après avoir squash Beef : « Fier Of You »

Trois ans après que Drake et Meek Mill ont mis fin à leur querelle, Drizzy a prouvé qu’ils étaient toujours en bons termes en faisant la promotion de l’album de Meek avec un message de félicitations sur Instagram.

Canard et Meek Mill ont définitivement laissé tout leur drame dans le passé. Meek a sorti son nouvel album, Douleur chère, le 1er octobre, et Drake est allé sur Instagram pour lui envoyer de l’amour pour la sortie. « Fier of you boy », a écrit Drake, marquant Meek, sur son histoire Instagram. « Depuis que les Bahamas se préparent, nous planifions le prochain chapitre. Le temps de manger. » Cet amour est définitivement loin de l’endroit où les deux hommes se tenaient en 2015.

La querelle du couple a commencé en juillet 2015 lorsque Meek a affirmé que Drake avait utilisé un nègre pour écrire ses raps, y compris l’un des vers qu’il avait écrit pour une collaboration qu’ils avaient déjà faite ensemble. Il a lancé une folle diatribe sur Twitter pour appeler Drake. À l’époque, Meek sortait avec l’ami de Drake, Nicki Minaj, et il s’est brièvement (en quelque sorte) excusé auprès de son ennemi juré alors qu’il se produisait sur scène avec Nicki. « J’étais juste bouleversé en tant que fan », a déclaré Meek à l’époque. « Merci à Drake. Qu’il soit génial dans toutes les putains de voies où il est génial. Cependant, l’amour n’a pas duré longtemps.

Plus tard dans le mois, Drake a sorti son premier morceau de diss destiné à Meek, « Charged Up ». Sur la chanson, il a rappé: « N****s nous attaquant sans interrogatoire, je reste silencieux parce que nous sommes en guerre et je suis très patient. » Il a également exprimé ses regrets d’avoir précédemment collaboré avec Meek. « Fini de rendre service aux gens parce que ce n’est pas comme si j’avais besoin de l’argent que je gagne avec un long métrage », a-t-il déclaré. « Je vois que vous n**** avez du mal à devenir or, devenant un so et sos que personne ne sait. » Meek s’est rendu sur Twitter pour qualifier la chanson de « douce » après sa sortie.

Apparemment, cela n’a fait qu’exciter encore plus Drake. Quelques jours plus tard, il a sorti une piste de diss de suivi, « Back to Back ». La chanson est rapidement devenue virale, en particulier une ligne faisant référence à Nicki. « C’est une tournée mondiale ou la tournée de votre fille ? » se demanda Drake dans les paroles. « Je sais que tu dois être un voyou pour elle, ce n’est pas ce qu’elle voulait dire quand elle t’a dit de t’ouvrir davantage. » Le drame s’est poursuivi au début de 2016, avec plus de pistes de diss des deux côtés.

Enfin, en 2018, après la sortie de prison de Meek, les gars ont écrasé leur bœuf pour de bon. En septembre de la même année, Drake a fait monter Meek sur scène alors qu’il était en tournée à Boston. Ils se sont serré la main devant la foule pour faire savoir à tout le monde que la querelle était terminée. « Cela m’a vraiment rassuré ce soir », a écrit Drake sur Instagram par la suite. « Guérir et aller de l’avant ont créé l’un des moments les plus électriques et les plus gratifiants de ma carrière. @MeekMill, je suis heureux que vous soyez à la maison et que nous puissions retrouver notre objectif commun. » Meek a également abordé la situation en écrivant: « NOUS TOUS DEUX HEUREUX COMME (explétif)! »