Drake envisage d’arrêter de faire de la musique « un petit peu » pour se concentrer sur sa santé

Drake a révélé cette semaine qu’il prévoyait d’arrêter de faire de la musique « un petit peu » parce qu’il voulait se concentrer sur sa santé.

« Je ne ferai probablement pas de musique pendant un moment. Je vais être honnête », a déclaré vendredi le rappeur de « God’s Plan » dans son émission de radio SiruisXM « Table for One ».

Son annonce est intervenue le jour même de la sortie de son nouvel album « For All The Dogs ».

« Je dois avant tout me concentrer sur ma santé », a expliqué le joueur de 36 ans. « Et j’en parlerai assez tôt. Rien de fou. Mais tout comme, vous savez, je veux que les gens soient en bonne santé dans la vie. J’ai les problèmes les plus fous depuis des années avec mon estomac. Je vais juste dire quoi C’est le cas. Maintenant, je vais le dire. Je dois donc me concentrer sur ma santé et je dois bien faire. »

Il a ajouté qu’il avait « beaucoup d’autres choses » en dehors de la musique sur lesquelles il voulait se concentrer.

« Donc je vais verrouiller la porte du studio pendant un petit moment. Je ne sais même pas maintenant ce qu’est un petit peu. Peut-être un an ou quelque chose du genre, peut-être un peu plus longtemps.

En décrivant son nouvel album, il a dit qu’il le garderait court et doux. »

« S’il vous plaît, ne me demandez pas ce que je ressens si vous ne pouvez pas gérer le réel. C’est tout. C’est tout. Je m’excuse d’avance. C’est probablement aussi le titre alternatif de l’album », a-t-il plaisanté.

Il a également fouillé ses ex en disant : « Vous connaissez la valeur de chaque sac à main, mais vous ne connaissez certainement pas la valeur du travail acharné. Que Dieu vous bénisse tous cependant, et j’espère que ces chansons sont des chansons que vous pourrez apprécier, et vous pouvez dire aux gens qu’ils parlent de quelqu’un d’autre ! » il rit.

Drake rappe depuis qu’il est adolescent et a sorti une mixtape éponyme « Room for Improvement » en 2006. Son premier ancien studio « Thank Me Later » est sorti en 2010 et a fait ses débuts au numéro un.

Il a également été sur la route avec sa tournée « It’s All a Blur » qui a débuté en juillet et devrait se terminer lundi à Chicago.

Parallèlement à son album, il a également sorti son premier recueil de poésie l’été dernier : « Titre Ruin Everything : A Stream of Consciousness by Aubrey Graham », qui est le vrai nom de Drake.