Drake dit qu’il fera une pause dans la musique pour se concentrer sur les problèmes de santé

Drake a déclaré vendredi qu’il s’éloignerait de la musique pendant un an ou plus pour se concentrer sur sa santé, en particulier ses problèmes récurrents d’estomac.

« Je ne ferai probablement pas de musique pendant un petit moment, je vais être honnête », a déclaré l’artiste canadien sur Table pour uneson émission de radio sur SiriusXM.

« Je dois avant tout me concentrer sur ma santé – et j’en parlerai assez tôt. Rien de fou, mais juste comme, vous savez, je veux que les gens soient en bonne santé dans la vie, et j’ai vécu les moments les plus fous. des problèmes d’estomac depuis des années. »

L’annonce intervient le jour même où Drake sortait son dernier album, Pour tous les chiens. Le rappeur torontois devrait donner deux concerts dans sa ville natale vendredi et samedi.

La section visite de son site internet et une page Ticketmaster montrer qu’une poignée de représentations américaines qui étaient auparavant prévues après samedi ont été reportées.

REGARDER | Drake’s annonce qu’il s’éloignera de la musique pour se concentrer sur la santé :

Drake a également déclaré qu’il avait d’autres choses à faire pour les personnes à qui il avait promis, sans plus de détails.

« Donc, je dois me concentrer sur ma santé et je dois bien faire les choses. Et je vais le faire », a-t-il déclaré.

« Je vais verrouiller la porte du studio pendant un petit moment. Je ne sais même pas ce que c’est. Peut-être un an ou quelque chose du genre. Peut-être un peu plus longtemps. »

Il a également publié un extrait de l’émission de radio sur Instagram vendredi matin, avec la légende « À quand je te verrai ».