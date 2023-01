Drake, Dipset et 21 Savage Slay Apollo Stage

Drake veut réaliser ses rêves d’enfant et samedi, un autre s’est concrétisé alors qu’il se produisait au légendaire Apollo Theatre avec Dipset et 21 Savage.

Comme indiqué précédemment, cette performance a subi plusieurs retards en raison du décès soudain du rappeur Migos Takeoff et des retards de production. Sur la scène emblématique, le rappeur torontois a emmené la foule de Harlem à travers un «voyage» de sa carrière alors qu’il interprétait ses méga succès et ses coupes profondes alors que le décor se transformait de sa chambre d’enfance à une salle de conférence de label.

Plusieurs des 6 besties de Dieu étaient dans le bâtiment, dont Kevin Durant et Odell Beckham Jr. Étonnamment, le rappeur “Munch” Glace Épice était également présent. Drake l’aurait abandonnée peu de temps après leur rencontre en personne et lui aurait tiré dessus sur son dernier travail, Sa perte. Il a également été rapporté que la mère de Drake ainsi que son producteur Noah “40” Shebib ont également appuyé sur le bouton de désabonnement. Les fans sont toujours curieux de savoir ce qui s’est réellement passé qui a forcé le non-suivi.

Vers la fin du concert, l’ensemble a été reconstruit dans une bodega de Harlem et pour le plus grand plaisir de la foule, les contributeurs culturels Dipset sont montés sur scène. Drizzy était vêtu du manteau et du chapeau de fourrure rose emblématiques de Cam’ron. Le PDG d’OVO a clairement indiqué que la coupe n’était pas une récréation, mais les pièces réelles que Cam portait il y a vingt ans à la Fashion Week de New York.

La playa rose, Jim Jones, Juelz Santana et Freekey Zekey a déchiré les favoris de la foule “I Really Mean It”, “Dipset Anthem” et “We Fly High (Ballin ‘)”.

Les diplomates ont offert à Drizzy un bracelet personnalisé avec des pendentifs OVO, Dipset et Apollo alors que le rappeur «Rich Flex» a offert à l’équipage de Harlem leurs fleurs respectives.

“Ces gars ici de Harlem nous ont fait nous habiller différemment, parler différemment, marcher différemment, rapper différemment – jusqu’au Canada”, a déclaré Drake.

Juelz a épaté les membres de son plateau pendant qu’Aubrey les comblait de mots de louange.

Puis le boo présumé de Big Latto, 21 Savage, l’a rejoint sur scène et a interprété leurs plus gros succès de leur album commun. Sa perte dont « Spin Bout You » et « Privileged Rappers ». Le duo a également interprété leurs hits “Knife Talk” et “Jimmy Cooks” du projet solo de Drake, “Certified Lover Boy”.

Au cours de leur performance, les deux ont taquiné une éventuelle tournée avec Champagne Papi en disant:

“Nous allons être sur la route cet été.”

Avant la représentation d’Apollo, des détails sur un prétendu Tout est flou la tournée est apparue en ligne.

Le crooner canadien a également partagé qu’il pourrait sortir un autre projet cette année alors qu’il parlait franchement à ses fans.

“J’apprécie toutes ces personnes qui restent à mes côtés. Je sais que c’est plutôt cool… d’être comme ‘f ** k Drake’… mais j’apprécie profondément tout le monde de continuer à nous soutenir ». “J’ai pensé à un tas de choses dans la vie, mais en ce moment aucune de ces choses n’arrête de faire de la musique pour vous, donc je serai là pour vous pendant un petit moment au moins. Et j’espère que je pourrai susciter plus d’émotions pour vous, peut-être cette année. Je pourrais m’ennuyer et en faire un autre, qui sait !

Drake revient aujourd’hui pour une deuxième représentation de sa setlist stellaire:

Sur mon cadavre

Wu-Tang pour toujours

Problèmes de confiance

la chambre de Marvin

Dire quelque chose

Sentez-vous pas de moyens

Entraine toi

Blasé

Jungle

Karaoké

Le meilleur que j’ai jamais eu

Titres

HYFR (Hell Ya Fucking Right)

Commencé en bas de l’échelle

je suis sur un

Pas de nouveaux amis

Énergie

Se connaitre

Sans arrêt

Le plan de Dieu

Ris maintenant tu pleureras plus tard

Attendez, nous rentrons à la maison

Contrôle

Une danse

Dans mes sentiments

Fruit de la passion

Voie 2 sexy

Attends-toi

Massif

Appelant mon nom

Collant

Le chagrin d’amour de Yebba

Je le pense vraiment (avec Dipset)

Hymne Dipset (avec Dipset)

Nous volons haut (Ballin ‘) (avec Dipset)

Rich Flex (avec 21 Savage)

Rappeurs privilégiés (avec 21 Savage)

Spin Bout You (avec 21 Savage)

Jimmy Cooks (avec 21 Savage)

Knife Talk (avec 21 Savage)

Légende

Drake s’est solidifié en tant que légende du rap et des performances comme celle-ci nous rappellent pourquoi. Il doit encore s’excuser auprès de Meg Thee Stallion pour l’avoir accusée d’avoir menti au sujet d’avoir été abattue sur sa chanson “Circo Loco”. Nous n’avons pas oublié.