Drake dévoile le visuel « Another Late Night » mettant en vedette Lil Yachty

Canard sort le visuel réalisé par Cole Bennett & Lyrical Lemonade pour «Another Late Night» avec Lil Yachty.

Après plusieurs retards, Drake a enfin livré son nouvel album Pour tous les chiens. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous remarquerez que les réactions sont les mêmes que d’habitude, divisées au milieu.

Pour le meilleur ou pour le pire, Drake fait parler et diffuser des gens tout en diffusant leurs opinions passionnées. De plus, le projet devrait faire ses débuts au premier rang la semaine prochaine avec plus de 400 000 exemplaires vendus.

Pour faire court, c’est le même processus et les mêmes résultats que toujours, la formule est toujours en train de se formuler en 2023. Hier soir, le rappeur canadien a déposé le visuel de « Another Late Night ». La chanson et la vidéo mettent en vedette Lil Yachty et sont réalisées par Cole Bennett, PDG de Lyrical Lemonade. Bennett fait preuve de ses muscles en matière de montage et d’animation pendant que 6GOD et « Secret Recipe » s’amusent. Drizzy laisse tomber sa dernière nouvelle coiffure dans les bois tout en arborant un camouflage. Yachty dépose de nouveaux mouvements de danse tout en obtenant de l’encre neuve. La vidéo a plus d’ambiance que d’intrigue qui rappelle le Plus de vie visuels de l’ère Drake.

Vous pouvez regarder la vidéo de « Another Late Night » réalisée par Cole Bennet ci-dessous.