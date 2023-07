Drake défend les ongles roses et accuse Lil Yachty de les avoir suggérés

Canard n’est pas là pour les blagues sur ses ongles roses, qu’il blâmait Chez Lil Yachty conseil. Drake a demandé : « Le monde est-il homophobe ? et a probablement obtenu sa réponse après l’essaim holographique de sperme présenté sur son Tout est flou visite.

Le rappeur canadien n’a pas peur de changer de style, créant des tendances inattendues comme la sienne Amant certifié partie coeur et barrettes. Malheureusement, sa dernière expérience ne se passe pas très bien. Les critiques « homophobes » ont traîné les ongles polis roses de Drake jusqu’à ce qu’il claque en plaisantant sur Yachty pour l’avoir suggéré en premier lieu.

Vendredi, le roi des légendes est revenu sur son trône sur Instagram avec un cliché.

« Cela ne me dérange pas que nous ne parlions pas. Soyez plutôt dans vos pensées. Soyez plutôt au-dessus de votre liste de « et si » et non de votre liste de « et de ce qu’il ne faut pas », » Drake a légendé le carrousel.

Lil Yachty a montré de l’amour dans les commentaires, criant les énormes boucles d’oreilles en diamant de Drake sur la première photo. « Le garçon a eu de lourds cintres dans son oreille », a-t-il écrit.

Drake a fait exploser son ami de manière hilarante, affirmant que la nouvelle manucure des ongles, également visible sur cette photo, était l’idée de Yachty.

« SORTEZ MES COMMENTAIRES VOUS M’AVEZ DIT DE PEINDRE MES ONGLES POUR QUE J’ARRÊTE DE LES MORDRE ET MAINTENANT LE MONDE EST HOMOPHOBE POUR LA 1ère FOIS DEPUIS RICH FLEX… ce qui n’était pas si long maintenant que j’y pense », a écrit Drake. « Attendez, le monde est-il homophobe ? Smh.

Lorsque Drake et 21 Savage ont sorti « Rich Flex » ensemble, des blagues ont volé sur le duo de rap et la sexualité de Drake. Quelque chose à propos de lui chantant « 21 ans, peux-tu faire quelque chose pour moi? » lancé des millions de mèmes. Les ongles ont déclenché plus de blagues «d’une fille douce» et «ont commencé comme un bas» en ligne.

Yachty a rassuré Drizzy pour qu’il se détende et aime être trop original pour que le public puisse le suivre.

« woo-sah frère, [you’re] pas censé avoir ces épisodes en public, ça va. Ils ne vous comprennent tout simplement pas, frère #UDIFFERENTAF », a-t-il répondu.

Drake prend ses ongles roses sur la route pour Tout est flou Visite

La publication Instagram est une série de coulisses du joint de Drake et 21 Tout est flou visite. C’est la première fois que Drizzy Sa perte ses collaborateurs ont donné le coup d’envoi à Chicago mercredi au United Center. Il s’agit de la première tournée nord-américaine de Drake depuis Aubrey et les trois Migos en 2018.

Les visuels font parler tout le monde, en particulier les nageurs pas si petits qui ont volé la vedette. Un essaim holographique de sperme descend sur scène pendant la représentation.

À un moment donné, un spermatozoïde géant flotte au-dessus de la tête de Drake.

Le rappeur « Search & Rescue » a choqué les fans du saut avec des retours en arrière consécutifs. Il a commencé sa liste de succès et de classiques de 48 chansons avec l’aide de son jeune moi. Il a ouvert le spectacle assis sur un canapé en récitant les paroles de « Look What You’ve Done » de 2011 Prends soin de toi.

Le jeune Drake était un camée si convaincant que les fans se demandent encore si le garçon est un acteur, un hologramme ou une combinaison des deux pour réussir un sosie de l’ère Degrassi.

Peu importe ce que le rappeur « One Dance » fera ensuite, il ne manquera pas de nous faire deviner et de parler. Drake et ses ongles roses continueront de prendre la route. Il y a plus de 50 émissions sur le Tout est flou tournée, qui se termine dans sa ville natale de Toronto en octobre.

Que pensez-vous des ongles roses de Drake ?