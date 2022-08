Drake décroche sa première nomination aux Emmy pour “Euphoria”

Toronto –

Drake entre dans l’histoire personnelle en tant que nominé pour la première fois aux Emmy Awards de cette année.

Le hitmaker de Toronto a rejoint la liste des prétendants aux Emmy Awards dans une série dramatique exceptionnelle pour son rôle de producteur exécutif dans “Euphoria” de HBO.

Son nom a été ajouté cette semaine dans une vague de mises à jour de l’Académie des arts et des sciences de la télévision qui a nommé tous les producteurs nominés dans les catégories séries et émissions spéciales Emmys.

Drake, qui est né Aubrey Graham, détient un crédit de production sur la série télévisée depuis son lancement en 2019.

“Euphoria” suit les histoires d’un cercle de lycéens rebelles de Los Angeles.

Parmi les autres nominés de producteurs nouvellement ajoutés, citons Selena Gomez en tant que productrice exécutive sur “Only Murders in the Building” et Paul McCartney et Ringo Starr pour “The Beatles: Get Back” dans d’autres catégories.

Les Emmys seront diffusés le 12 septembre sur CTV.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 5 août 2022.