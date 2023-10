Drake critique les « cinglés » qui remettent en question son amitié avec Millie Bobby Brown – Hollywood Life

Crédit d’image : Agence de presse Image/NurPhoto/Shutterstock

Canard36 ans, a dénoncé les critiques sur son amitié avec Millie Bobby Brun, 19 ans, dans une nouvelle chanson. Le rappeur, qui a fait la une des journaux lorsque son amitié étroite avec l’actrice a été rendue publique il y a quelques années, a fait référence à des personnes qu’il qualifiait de « bizarres » remettant en question leur lien, dans « Another Late Night », un morceau qui met en vedette Lil Yachty et est inclus sur son nouvel album Pour tous les chiens.

« Mon compte bancaire est magnolia, Milly rockin’, ayy/Weirdos dans mes commentaires parlent de Millie Bobby, regarde », lit-on dans une partie des paroles du morceau. « Apportez ces blagues au gang, nous pouvons vraiment affluer/Ou envoyer un doigt à votre maman dans des boîtes FedEx/Ouvrez cette merde, c’est à couper le souffle, vraiment choquant, ouais/Je ne le suis pas assez flacko, salope, cette merde devient vraiment rock, ouais.

Le couplet de la chanson intervient après qu’il a été révélé que Drake était « un grand ami et un grand modèle » pour Millie. Après que certains critiques aient évoqué leur différence d’âge et d’autres critiques en ligne, le Choses étranges La star a déclaré qu’il était « bizarre » pour les haineux de « faire d’une belle amitié votre titre » au lieu d’accorder la même attention aux « vrais problèmes », en 2018.

« J’ai la chance d’avoir des gens extraordinaires dans ma vie », avait-elle ajouté sur Instagram à l’époque. « Tu ne peux pas choisir ça pour moi. »

En plus des critiques en ligne, l’ex de Millie Jacob Satorius semblait également assombrir son amitié avec Drake dans sa chanson « We’re Not Friends », sortie en 2018. Dans les paroles, le musicien semblait faire référence au crooner « Hotline Bling » comme au donneur de « conseils » de son ex.

« Nous ne sommes pas amis, nous ne sommes pas amis / Pensez-vous que je veux vraiment entendre parler de lui ? / Je le fais pour une raison, pas seulement pour être gentille / Fille, je veux te donner plus que de bons conseils », lisent les paroles.

Au moment de la sortie de la chanson, Jacob a admis qu’elle avait été écrite comme « une sorte de chanson de « zone d’amis » », mais n’a pas mentionné Millie ou Drake. « Il s’agit essentiellement d’être dans cette position où vous voulez être plus que simplement ami avec quelqu’un, et vous avez juste fini d’entendre parler des autres gars avec qui elle a été ou avec qui elle a essayé d’être », a-t-il déclaré. Panneau d’affichage.