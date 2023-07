Drake craque sur sa petite maman pendant l’interview des starlettes

Drake a poursuivi son interview unique en le découpant avec SidtalkNYC à Starlets et craque sur sa petite maman.

Dernièrement, les choix d’interview de Drake ont fait l’objet de conversations sur Internet. Pour une raison quelconque, son choix de s’asseoir avec Tiktoker devenu journaliste comique Bobbi Althoff en a dérangé beaucoup. Certains ont estimé qu’il devrait s’asseoir avec la culture sur les étrangers.

Récemment, Drake a riposté à Elliott Wilson pour avoir fait des commentaires tout en affirmant que la jeunesse dirigeait les choses. Hier soir, il a poursuivi sa série d’interviews peu orthodoxes en lien avec SidetalkNYC. La semaine dernière, SidetalkNYC était en dehors de ses émissions à New York pour recevoir le 411 des fans présents.

À la manière de Drizzy, ils ont mené l’interview du célèbre club de strip-tease de New York Starlets of New York. Auparavant, Drake avait annoncé qu’il était sur l’album de Travis Scott utopie en laissant la mallette de l’album au club des gentlemen.

Le 6God a lancé l’interview en criant sa petite maman Sophie Brussaux et en confirmant à nouveau qu’il a acheté une bague portée par 2Pac.

« Sidetalk nous sommes ici, je porte la bague de Pac. Ils ont ma petite maman sur le mur là-bas », a plaisanté Drake dans l’interview.

Si vous avez déjà visité le club des gentlemen, vous savez qu’il y a un mur de la renommée avec les danseurs les plus chauds et les plus célèbres du club. Après récemment envoyer plus de coups à Pusha T qui a d’abord révélé qu’il avait un enfant, la blague tombe à pic. De plus, dans la courte interview, Drake révèle le trait n ° 1 qu’il recherche chez les femmes et quelles villes ont le plus de « tingz ».

Vous pouvez regarder l’interview complète déséquilibrée ci-dessous.