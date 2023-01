Drake célèbre le 75e anniversaire de maman Sandi Graham

S’il y a une chose que Drake sait faire, c’est organiser une fête d’anniversaire.

L’une des personnes les plus importantes dans la vie du rappeur, sa mère Sandi Graham, a célébré son 75e anniversaire avec style, avec une somptueuse fête animée par Drizzy. Le hitmaker d’OVO s’est assuré que sa mère reçoive toutes ses fleurs pendant le week-end, assistant à la fête aux côtés de son fils de 5 ans, Adonis.

Dans une douce publication Instagram, Drake a salué sa mère pour l’avoir élevé, partageant également avec les fans une collection de photos de la célébration.

“75 ans”, a-t-il commencé dans sa légende. “Merci maman pour les 9 mois que tu m’as portés à travers… toute la douleur et la souffrance. Personne ne connaît la pression que vous subissez, juste vous… je vous donne tout mon amour.

Sur les photos, Adonis – que Drake partage avec Sophie Brussaux – porte un costume gris, tout comme son père, assis à côté de Sandi alors qu’ils soufflent tous les deux ses bougies d’anniversaire. Une autre photo montre l’enfant de 5 ans jetant des signes de paix à côté de Drake, tandis qu’une autre le montre en train de faire la même chose avec sa grand-mère et son grand-père, Dennis Graham.

Le natif de Toronto a également profité de ses histoires Instagram pour partager plus de plaisir des festivités, dont une où il appelle sa mère sa «jumelle» tout en affichant un énorme sourire. Et, bien sûr, dans chaque vidéo postée par Drake, on peut voir que lui et son mini-mi sont attachés à la hanche.