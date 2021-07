Drake Bell et quand les stars exploitent le public pour abuser sexuellement des mineurs

Drake Bell, l’ancienne star de la populaire émission Nickelodeon « Drake & Josh », a été condamnée lundi à deux ans de probation après avoir plaidé coupable à des accusations de mise en danger d’enfants liées à une fille qu’il a rencontrée en ligne.

Dans une déclaration d’impact lue avant la condamnation de Bell, sa victime a déclaré que Bell avait commencé à la toiletter à l’âge de 12 ans, lui avait envoyé des photos sexuellement explicites – y compris ses propres organes génitaux – à l’âge de 15 ans et l’avait agressée sexuellement. L’avocat de Bell nie les allégations de la victime et, bien que dans son plaidoyer de culpabilité, Bell ait déclaré que son comportement était répréhensible, il n’a pas détaillé la conduite inappropriée qu’il reconnaissait.

Bell rejoint les rangs des autres célébrités associées à des marques saines qui ont été accusées d’inconduite sexuelle avec des mineurs. L’ancienne star de « That’s So Raven » Kyle Massey a été inculpée d’un crime ce mois-ci pour avoir envoyé du matériel pornographique à une fille de 13 ans. En 2019, Stoney Westmoreland, qui jouait le grand-père dans « Andi Mack » de Disney Channel, a été arrêté sous l’inculpation fédérale d’avoir séduit un garçon de 13 ans à des fins sexuelles. L’affaire est en cours.

Sur les réseaux sociaux, des influenceurs populaires comptant des millions de jeunes followers ont également été accusés de contacts inappropriés avec des mineurs. Plus tôt cette année, un adolescent a déclaré que le maquilleur YouTube de 21 ans, James Charles, l’avait soigné et l’avait forcé à échanger des photos sur Snapchat. Charles a ensuite admis sa mauvaise conduite et s’est excusé.

Le public ne veut pas croire de mauvaises choses sur les personnes qui présentent des qualités saines – qu’il s’agisse d’une star de Disney, d’une personne religieuse ou d’un « homme de famille ». Mais ces exemples soulignent que l’identité publique n’est pas un indicateur utile pour savoir si quelqu’un est capable de commettre des abus. Les célébrités qui commettent des violences sexuelles peuvent tirer parti de leur accès au jeune public ainsi que de la confiance des parents dans leurs marques associées.

« Les parents ont été préparés et même les jeunes sont prêts à repérer certains signaux d’alarme, mais ce qui est tellement plus secret, c’est lorsque la personne qui commet des abus est capable de tirer parti de sa perception du public, de son caractère, de son image de confiance, de son accès aux jeunes personnes », a déclaré Laura Palumbo, directrice des communications au National Sexual Violence Resource Center.

« C’est une excellente base de confiance et d’admiration, comme lorsque les enfants sont maltraités par des entraîneurs et des enseignants qu’ils admirent. … Le statut de célébrité et de renommée peut nous détourner du potentiel de quelqu’un à commettre des dommages même s’il n’est pas moins probable à abuser que quelqu’un que vous pourriez voir sur un registre des délinquants sexuels dans votre communauté.

« J’espère que vous avez vraiment des remords. Je ne sais pas.’

Lorsque le juge Timothy McCormick a condamné Bell lundi, il semblait sceptique quant à sa contrition.

« Votre position et votre statut de célébrité vous ont permis d’entretenir cette relation », a déclaré McCormick. « Vous avez pu accéder à cet enfant. Vous avez su gagner la confiance de cet enfant. J’espère que vous avez vraiment des remords. Je ne sais pas. »

Les experts en violence sexuelle disent que les gens veulent croire qu’il est facile d’identifier un prédateur. Les gens ont tendance à penser qu’un prédateur est quelqu’un de dominant et agressif, mais de nombreux auteurs, y compris des stars saines, ne correspondent pas au stéréotype. Les experts disent que les gens ne veulent pas croire que quelqu’un qui a des qualités qu’ils admirent puisse être capable d’un tel préjudice malveillant.

« Nous avons cette idée que si vous aimez quelqu’un … il n’y a aucun moyen qu’il commette un acte de violence sexuelle », a déclaré Nicole Bedera, qui étudie le genre et la sexualité en mettant l’accent sur la violence sexuelle à l’université. « Mais en réalité, toutes les personnes qui commettent des actes de violence sexuelle sont gentilles avec certaines personnes. »

La victime de Bell a déclaré qu’elle s’était d’abord sentie aimée et protégée par lui lors des discussions en ligne. Lorsque son comportement la mettait mal à l’aise, elle se sentait piégée.

« J’étais définitivement l’un de ses plus grands fans », a-t-elle déclaré. « J’aurais fait n’importe quoi pour lui. »

Des accusations et des peines qui souvent ne racontent pas toute l’histoire

Palumbo a déclaré que souvent la peine d’un auteur ne reflète pas la vraie nature de ses crimes ni l’étendue du traumatisme de la victime. Au sein du système juridique, a-t-elle déclaré, les options pour tenir quelqu’un responsable sont limitées.

« Au niveau sociétal, lorsque nous avons ces résultats juridiques qui concernent vraiment le compromis et font avancer le processus juridique, cela alimente l’incompréhension parmi le public et redonne beaucoup de pouvoir à la personne qui a commis des abus », a-t-elle déclaré.

En 2019, Shane Piche a admis avoir violé une fille de 14 ans qui prenait le bus scolaire qu’il conduisait. Michael Wysolovski a admis avoir gardé une adolescente en captivité sexuelle pendant plus d’un an. Deux juges distincts dans deux États distincts ont décidé qu’aucun n’irait en prison.

Les peines ont suscité l’indignation des victimes d’agressions sexuelles et des défenseurs, qui affirment que des peines aussi légères peuvent avoir des conséquences dangereuses : re-traumatiser les survivants, dissuader les futures victimes de dénoncer et ne pas dissuader les prédateurs.

« Pour la plupart des survivants, l’impact du crime ressemble à une peine d’emprisonnement à perpétuité. Alors pourquoi l’auteur ne passe-t-il pas un jour en prison ? a demandé Michael Dolce, un avocat qui dirige l’équipe d’abus sexuels, de trafic sexuel et de violence domestique du cabinet d’avocats Cohen & Milstein. « Où est la justice dans tout cela?

« Ce n’était pas mon intention »

Bell, via Zoom, a parlé brièvement avant sa condamnation lundi.

« J’accepte ce plaidoyer parce que ma conduite était mauvaise », a déclaré Bell. « Je suis désolé que la victime ait été blessée. Ce n’était pas mon intention. »

Palumbo a déclaré que les auteurs affirmaient qu’ils n’avaient pas l’intention de nuire afin de minimiser les abus. Cela fait partie du livre de jeu pour sauver sa réputation, ce qui peut également inclure de demander de la sympathie au public en parlant de l’impact de l’affaire sur eux et leur famille, en essayant de s’humaniser et de sembler racontable.

Le même jour que sa condamnation, Bell est revenu sur son Instagram pour partager une vidéo de lui jouant du piano et chantant ses chansons « It’s Never Last Call » et « I Know », avec son bébé assis sur ses genoux. Il a sous-titré la vidéo « Father Son jam sesh » et a partagé les réactions des fans sur ses histoires Instagram.

« La chose importante que le public doit comprendre est que les personnes qui commettent des abus cherchent à préserver leur caractère, à préserver leurs relations, dans certains cas à préserver leurs moyens de subsistance », a déclaré Palumbo.

Bell a fait face à une peine de prison, mais effectuera plutôt 200 heures de service communautaire et restera en probation pendant deux ans.

Dans une déclaration lundi, l’avocat de Bell, Ian Friedman, a déclaré : « Drake et sa famille sont soulagés et reconnaissants d’avoir cette affaire derrière eux. Il attend avec impatience, une fois de plus, de se produire pour tous ses fans qui le soutiennent à travers le monde. »

La victime avait espéré quelque chose de différent.

« La douleur que l’accusé m’a causée est indescriptible et elle s’aggrave de jour en jour », a-t-elle déclaré au tribunal. « Il a commis ces crimes contre moi avec fierté, un accusé qui ne ressent clairement aucun remords pour ses crimes mérite la peine maximale possible. Je n’oublierai jamais ce qu’il m’a fait. Je l’ai idolâtré et admiré, et il a pris ça et je l’ai cassé de la manière la plus écoeurante possible. … Je mérite mieux. »

Si vous avez survécu à une agression sexuelle, RAINN offre une assistance via la ligne d’assistance téléphonique nationale contre les agressions sexuelles (800.656.HOPE et online.rainn.org).