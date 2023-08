Drake avertit un fan après avoir attrapé un livre lancé sur scène

Canard a récemment montré ses réflexes rapides en attrapant un livre lancé sur lui pendant qu’il se produisait.

Celui du rappeur Tout est flou La tournée avec 21 Savage est enfin arrivée sur la côte ouest, et pour la lancer, le duo s’est produit quatre soirs au Kia Forum. Maintenant, la tournée est actuellement dans la région de la baie et apparemment, en plus de lancer des vapes, des soutiens-gorge et des téléphones sur Drake, quelqu’un a décidé de lancer autre chose entièrement.

Selon TMZ, le vendredi 18 août, un fan s’est joint à la tendance actuelle consistant à lancer des objets sur les artistes sur scène. Quand Drake a sorti son nouveau livre Titres Tout gâcher, il ne s’attendait probablement pas à le voir voler vers son visage, mais c’est exactement ce qui s’est passé pendant qu’il se produisait à San Francisco.

Pendant la performance de Drake, un fan a lancé le livre à Drizzy, mais il l’a attrapé avant de lancer un avertissement sévère.

« Tu as de la chance que je sois rapide. J’aurais dû te botter le cul si ça m’avait frappé au visage », a déclaré Drake.

C’est le deuxième fondu que Drake propose sur la côte ouest de sa tournée. La semaine dernière, il a proposé que quelqu’un s’occupe d’un homme qui s’était disputé avec une femme au-dessus de sa serviette.

Ce soir, la tournée de Drake revient à Los Angeles pour des spectacles consécutifs dans l’arène Crypto.com. Espérons que ces performances soient moins controversées.

Vous pouvez attraper les réflexes de Spider-Man de Drizzy dans la vidéo ci-dessous.